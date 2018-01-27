Нашли новый способ: в Украине рассекретили хитрый ход табачных компаний

Крупные табачные корпорации за последние годы нашли эффективные способы для обхода законодательных барьеров по пропаганде курения.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель Украинского центра контроля над табаком "Жизнь" Андрей Скипальский.

"Законодательством у нас запрещены все формы рекламы, но за последние 2-3 года корпорации нашли новый способ - это яркая выкладка. Мы проводили исследование в ста школах Киева. Так вот в 98%, школы окружены киосками, сигареты и выкладка на уровне детских глаз вместе с игрушками, снеками и остальным", - рассказал он.

По его словам, этот вопрос требует урегулирования на законодательном уровне и соответствующий законопроект уже почти два года лежит в Верховной Раде.

"Если любого маркетолога спросить, то он скажет, что это делается специально для того, чтобы привлечь как можно в раннем возрасте. Большинство курильщиков попадают в зависимость в 15-17 лет. И тогда мы собственно не можем говорить о выборе. Это не выбор, а навязанный маркетинг. У развитых странах ставят вопрос о защите прав детей, когда речь идет о рекламе. Реклама не должна навязывать детям продукт, который вызовет раннюю смерть или болезни. Его нужно запрещать", - считает общественник.

При этом он признал бессилие контролирующих служб без этого закона.

"Было проиграно порядка десяти дел контролирующими органами против корпораций. Когда они штрафовали за выкладку, говорили, что это реклама, а в судах судьи говорили, что это не реклама", - констатировал Скипальский.

Напомним, ранее стало известно, что до 2024 года в Украине стоимость сигарет будет систематически повышаться.