Нужна диета: выяснился секрет рождения близнецов

У женщин есть наследуемая генетическая предрасположенность к рождению близнецов, но для того, чтобы она сработала, необходима, в частности, диета.
Как выяснили генетики из Великобритании, многоплодная беременность может быть связана с геном IGF1, точнее белком ИФР-1 (инсулиноподобным фактором роста 1), который им кодируется, сообщает "РИА Новости".
Так, этот белок участвует в росте плода и, следовательно, влияет на вес новорожденного. Кроме того, ИФР-1 стимулирует у женщин выработку яйцеклеток, что способствует многоплодной беременности.
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Кроме того, исследователи выяснили, что у женщины с генетической предрасположенностью к рождению близнецов шансы на двойню значительно увеличиваются при правильно подобранной диете.
Согласно работе американского врача Гэри Штейнмана, женщины, полностью отказавшиеся от молочных продуктов, в пять раз реже рожают близнецов, чем всеядные и вегетарианки, употребляющие молоко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Гондурасе родились необычные сиамские близнецы, которые делят на двоих сердце и печень.
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