Аптека — не магазин: в Украине введут новые правила покупки лекарств

Министерство здравоохранения утвердило новый план выпуска антибиотиков в украинских аптеках. Из-за самолечения, а также увеличения количества опасных бактерий, в Минздраве решили урегулировать правила продажи отдельных медпрепаратов. В ведомстве уверяют, лекарства не подорожают, а купить их сможет любой украинец, но с разрешения врача.

В чем суть и почему в Украине меняют правила доступа к лекарствам — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Во второй половине 2019 года в Украине антибиотики будут выдавать по рецепту. В МОЗ обещают усилить контроль: врачей и фармацевтов будут проверять;

Причина такого решения — многие украинцы занимаются самолечением. Как только заболели — идут в аптеку и покупают антибиотики на свое усмотрение, даже не консультируясь с врачом;

В итоге появляются супербактерии, которые успели мутировать или привыкнуть к лекарствам.

Какие произошли изменения

Кабинет министров утвердил Национальный План действия по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Это решение МОЗ аргументирует просто: украинцы предпочитают заниматься самолечением, при первой же необходимости покупая антибиотики в аптеках, не получив консультацию в больнице.

Из-за этого часто микроорганизмы вырабатывают “иммунитет” к лекарствам, люди не вылечиваются, а наоборот, их состояние ухудшается. В связи с этим вырабатываются новые вирусы, которые современной медицине сложнее побороть.

“Опрос ВОЗ показал, 64% ​​людей ошибочно считают, что простуду и грипп можно лечить антибиотиками. На самом деле антибиотики не лечат инфекции, вызванные вирусами. Их применяют только при вторичной бактериальной инфекции”, — уверяет глава МОЗ Ульяна Супрун.

Лекарства

Именно поэтому в МОЗ разработали сразу несколько изменений:

Антибиотик только по рецепту — будет усилен контроль отпуска лекарств в аптеках;

Ограничения применения антибиотиков в сельском хозяйстве (в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве);

Медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков;

Внедрение системы эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью, одновременно Украина присоединится к общеевропейской сети. Все методы исследований для определения устойчивости антибиотиков будут соответствовать стандартам ЕС;

Будет осуществляться мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции/СПИД;

Украинские ученые вместе с европейскими коллегами будут проводить исследования аспектов противомикробной резистентности и современных методов диагностики.

“В плане никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам. Он также не повлияет на их стоимость. План направлен на усиление контроля за продажей лекарств — то есть лекарства, которые рекомендуется принимать только по рецепту врача, будут продаваться также по рецепту врача”, — акцентировала внимание Ульяна Супрун.

Проще говоря, в министерстве таким образом хотят мотивировать больного пойти в больницу, проконсультироваться с врачем и лишь после этого с рецептом прийти в аптеку.

Изменения коснутся не только антибиотиков

По словам начальника отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Минздрава Александра Мацькова, изменения коснутся не только антибиотиков, но и противовирусных, антигельминтных и других средств.

"Антибиотики и сейчас должны продаваться по рецепту, но на самом деле мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый желающий может обратиться в аптеку и приобрести лекарства без рецепта, не осознавая вообще, как правильно применять этот препарат. Поэтому контроль за отпуском лекарств в аптеках будет усиливаться", — отметил в эфире ObozTv Мацьков.

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Нововведения активно запустят уже со второй половины 2019 года, параллельно с проработкой системы e-health. Ранее OBOZREVATEL описывал новую систему электронных рецептов. Более детально о новшествах можно прочитать здесь.

Позитивно отреагировал на план министерства и глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко. Эксперт считает, сегодня аптеки стали практически магазинами, которые работают монопольно по принципу обычных торговых точек, где можно приобрести что угодно. И далеко не в каждой провизоры способны провести фармацевтическую опеку пациента даже при продаже безрецептурных лекарств.

“Действующий закон и приказы МОЗ запрещают отпускать рецептурные лекарства без рецепта. Однако до сих пор не удавалось создать эффективный механизм контроля за фармацевтическим лобби. Создание механизма исполнения закона — ответственность при медикаментозных назначениях и фармакотерапии в целом.

Ведь это уже ответственность врача — он ставит свою подпись на рецепте, поэтому можно проследить правильность назначений, а также необходимость тех или иных препаратов. Часто наблюдаем, когда для лечения необходимо 1-2 препарата, а в назначениях стационаров или на "бумажках" в поликлиниках указано 5-7, а то и больше, часто ненужных и с непонятной эффективностью и безопасностью лекарств”, — подчеркнул OBOZREVATEL Онищенко.

Аптека

Кроме того, это серьезный шаг в направлении выявления побочных реакций от медикаментов и отсутствия эффективности препаратов. В целом контроль за выпускам лекарств исключительно по рецепту врача — общемировая практика.

Особенно жесткие правила действуют в США и в странах ЕС. Ведь смертность от побочного действия лекарств и их неправильного применения занимает в мире пятое место — после смертности от сердечно-­сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и травматизма.

Супербактерии становятся сильнее

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что за последнее время в Украине и других странах мира всерьез взялись за борьбу против супербактерий. Даже изученные и, на первый взгляд, понятные болезни — туберкулез, сальмонеллез, грипп могут мутировать и не реагировать на распространенные виды антибиотиков. Поэтому к ним нужен отдельный подход, как минимум вмешательство узкопрофильного врача.

"Мы привыкли при любом заболевании самостоятельно доставать из аптечки антибиотики, принимать их без врачебного контроля. Раз приняли, второй, третий... В результате вирус или бактерия вырабатывают иммунитет к этим лекарствам, и они вам больше не помогут, болезнь будет развиваться", — пояснила нам заведующая лабораторией Института эпидемиологии им. Громашевского Алла Щербинская.

Хотя отнюдь не все отечественные больницы и лаборатории могут качественно изучить то или иное лекарство, или определить новый штамм вируса.

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