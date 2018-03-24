Новые правила обращения к врачу в Украине: появился подробный перечень услуг

С переходом на новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи терапевты, педиатры и семейные врачи будут оказывать населению четко определенный перечень медицинских услуг. (Чтобы посмотреть инфографику - доскрольте до конца страницы).

Для этого каждая украинская семья обязана будет заключить с медиком некий контракт, передает "Укринформ".

Итак, приводится перечень услуг:

1. Непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам.

2. Формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий.

3. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии.

4. Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

5. Координация работы с другими звеньями медицинской помощи.

6. Ведение пациентов, страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством.

7. Осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством.

8. Консультирование по здоровому образу жизни.

9. Проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний.

10. Оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики. Разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем.

11. Информирование пациента о национальных скрининговых программах и выполнения других функций в соответствии с законодательством.

12. Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью.

13. Осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком.

14. Ведение больных с психическими расстройствами, в частности, учитывая рекомендации специалиста.

15. Предоставление паллиативной помощи, включает:

- оценку степени боли;

- назначение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- лечение болевого синдрома;

- оформление рецептов на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в соответствии с действующим законодательством.

16. Координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение забора биологического материала.

17. Проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов.

18. Назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством.

19. Подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию.

20. Оформление справок, форм, листков нетрудоспособности.

Как сообщал "Обозреватель", с 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов только после подписания меморандума. Для этих целей создали специальную организацию — Национальную службу здоровья с бюджетом в 8,2 млрд грн.

Ранее в Верховной Раде заявили, что необходимо изменить порядок распределения средств для лечения тяжелобольных в Украине, чтобы уменьшить количество смертей.