День Святого Миколая - це перший дзвіночок початку зимових свят та подарунків.

Які смачні подарунки покласти дітям під подушку, під ялинку або принести в гості? Як зробити так, щоб вони дарували не тільки радість але і користь? На жаль, в новорічних наборах солодощів в барвистій і красивій упаковці ховається багато цукру і шкідливих жирів.

Я не проти невеликої кількості цукру в раціоні дітей. Але наші діти та онуки їдять його реально занадто багато! Приблизно в 2-3 рази більше, ніж їли ми, коли були дітьми! Цукор, що міститься у всіх видах цукерок, льодяників та інших кондитерських виробах, це порожні калорії, а його надлишок в раціоні дитини може привести до карієсу, зниження імунітету, порушення апетиту, надмірної ваги.

Якщо ви все ж даруєте солодощі, то давайте покладемо в барвисті новорічні коробки ласощі, які не будуть дуже шкідливими. Замість звичайних цукерок, зефіру і тістечок, ті ж самі вироби, але зі стевією, мармелад на пектині, свіжі або сушені фрукти, домашню випічку чи печиво з натуральними жирами, невелику кількість горішків в чорному шоколаді, які легко зробити вдома.

Треба пам’ятати і про продукти, які найчастіше викликають алергію у дітей: консерванти і барвники, які знаходяться в цукерках, какао, арахіс, кокос, соя, цитрусові, тощо.

Варто уважно поставитися не тільки до якості солодких подарунків, а й до їх кількості. Може одна цукерка або пара мандаринок лиха не накоять, але де ви бачили, щоб діти зупинялись на одній цукерці, якщо їх у домі на свята стає занадто багато? Тому варто дарити дитині солодощів не більше, чим можна їй з’їсти за один раз.

І до речі, солодощі не єдиний спосіб виражати свою любов. Час проведений разом – буде кращим подарунком дітям!

Знайдіть корисну і цікаву альтернативу солодким сувенірам. Подумайте про подарунки, які не пов’язані з їжею.

Змінюйте звичку - даруйте не тільки солодощі на свята.

Зимовий сезон радувати себе і рідних новорічними подарунками відкривається.