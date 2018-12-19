МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Новости здоровья

Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

Новорічні подарунки: чим цукор такий небезпечний для дітей

447Читать материал на украинском

День Святого Миколая - це перший дзвіночок початку зимових свят та подарунків.

Які смачні подарунки покласти дітям під подушку, під ялинку або принести в гості? Як зробити так, щоб вони дарували не тільки радість але і користь? На жаль, в новорічних наборах солодощів в барвистій і красивій упаковці ховається багато цукру і шкідливих жирів.

Я не проти невеликої кількості цукру в раціоні дітей. Але наші діти та онуки їдять його реально занадто багато! Приблизно в 2-3 рази більше, ніж їли ми, коли були дітьми! Цукор, що міститься у всіх видах цукерок, льодяників та інших кондитерських виробах, це порожні калорії, а його надлишок в раціоні дитини може привести до карієсу, зниження імунітету, порушення апетиту, надмірної ваги.

Новорічні подарунки: чим цукор такий небезпечний для дітей

Якщо ви все ж даруєте солодощі, то давайте покладемо в барвисті новорічні коробки ласощі, які не будуть дуже шкідливими. Замість звичайних цукерок, зефіру і тістечок, ті ж самі вироби, але зі стевією, мармелад на пектині, свіжі або сушені фрукти, домашню випічку чи печиво з натуральними жирами, невелику кількість горішків в чорному шоколаді, які легко зробити вдома.

Новости
Забудьте про перекуси і 5-разове харчування!

Треба пам’ятати і про продукти, які найчастіше викликають алергію у дітей: консерванти і барвники, які знаходяться в цукерках, какао, арахіс, кокос, соя, цитрусові, тощо.

Варто уважно поставитися не тільки до якості солодких подарунків, а й до їх кількості. Може одна цукерка або пара мандаринок лиха не накоять, але де ви бачили, щоб діти зупинялись на одній цукерці, якщо їх у домі на свята стає занадто багато? Тому варто дарити дитині солодощів не більше, чим можна їй з’їсти за один раз.

І до речі, солодощі не єдиний спосіб виражати свою любов. Час проведений разом – буде кращим подарунком дітям!

Знайдіть корисну і цікаву альтернативу солодким сувенірам. Подумайте про подарунки, які не пов’язані з їжею.

Змінюйте звичку - даруйте не тільки солодощі на свята.

Зимовий сезон радувати себе і рідних новорічними подарунками відкривається.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана ФусСветлана Фус
Темы
ЗдоровьеЖить здоровоРодители и дети
Теги
здоровьедиета
Источник
Источник:Facebook Світлани Фус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины