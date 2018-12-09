Новогодние сладости для детей: выяснилась скрытая опасность

В Украине новогодние подарочные наборы могут содержать некачественные или просроченные конфеты.

Об этом УНН рассказал эксперт Алексей Дорошенко. По его словам, одна из основных опасностей — это срок годности конфет, который сложно проверить из-за того, что они находятся в коробке.

“К сожалению, бывают случаи, когда в подарочные наборы фасуют конфеты, срок годности которых истекает, поскольку никто никогда не пересматривает, что в этом подарочном наборе. На отдельных конфетах нет срока годности, поэтому фактически установить, какого качества и срок годности у сладостей — невозможно”, — отметил эксперт.

Если покупать конфеты отдельно, покупатель может посмотреть на их этикетку, подержать в руках. Однако если покупать конфеты в виде подарочного набора, то распаковать без повреждения упаковки его невозможно. К тому же, как уверяет эксперт, это еще на 10-15% дороже.

При этом глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киева Олег Рубан добавил, что, согласно принятому вчера закон о маркировке продуктов, на упаковке всех продуктов питания, которые реализуются, должны обязательно содержаться все сведения о товаре, о его происхождения, о составе продукта и содержание вредных веществ, а также об условиях и гарантийный срок хранения.

“Если этого нет, этот товар не должен реализовываться”, — подчеркнул Рубан.

Как писал OBOZREVATEL, стала известна погода в Украине на Новый год.