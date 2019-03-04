Лекарства и рецепты: через несколько недель украинцев ждут глобальные перемены

С 1 апреля в Украине полноценно заработает программа “Доступные лекарства”. Получить медикаменты можно будет в любой аптеке страны через электронный рецепт, который выписывают семейные врачи.

Речь идет о препаратах от трех категорий заболеваний: диабет ІІ типа, бронхиальная астма и проблемы сердечно-сосудистой системы. В чем суть и какие новшества ждут украинцев в медицине уже в ближайшие месяцы — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

С 1 апреля рецепты на получение бесплатных лекарств будут выдавать в электронном формате через систему e-health;

Пациенту всего лишь нужно прийти в аптеку, предоставить пересланный ему системой код и взять лекарство бесплатно;

На такую инициативу выделено миллиард гривен;

В перечне бесплатной медицинской продукции: более двух сотен наименований лекарств и десятки фармпроизводителей.

Что конкретно изменится 1 апреля

С этого времени начнет действовать постановление Кабинета министров Украины, призванное обеспечить украинцев бесплатными лекарствами (за счет госбюджета). Частично эта программа уже действует.

На данный момент для получения лекарств нужно взять у врача правильно выписанный рецепт, обратиться в аптеку, которая имеет обозначение "Доступные лекарства" и забрать там необходимые препараты абсолютно бесплатно или с незначительной доплатой. В проекте по всей стране участвует 8 тысяч аптек.

С 1 апреля аналогичное будет происходить в электронном формате. Семейный врач при приеме пациента (только того, с кем у него подписана декларация) выписывает ему рецепт в системе e-health. Пациенту и аптеке будет отправлен код, по которому и можно получить лекарство.

Лекарства

При необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационный вывод, который содержит раздел с назначениями. В этом разделе указывается информация про выписанные лекарства и номер электронного рецепта.

“Если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарства по рецепту вы можете в удобной для вас аптеке. Не обязательно получать лекарства в аптеке, которая находится рядом с вашим врачом”, — пишет Министерство здравоохранения.

Ранее детальную карту аптек опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Фармацевт предлагает лекарственные средства, которые есть в этой аптеке и входят в программу "Доступные лекарства". Затем пациент выбирает одно из них, называет четырехзначный код подтверждения и получает свои медикаменты. Если необходимого препарата нет, пациент может уйти в другую аптеку и получить лекарства там.

Что думают врачи

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты позитивно отреагировали на нововведение.

“Прогресс двигается, и определенный смысл в этом есть. Посмотрим, как будет в удаленных селах, но в городах должно прижиться. Считаю, идея правильная”, — пояснил нам член правления Ассоциации семейный врачей Киева и области Руслан Добровольский.

Лекарства

По мнению исполнительного директора ассоциации международных фармпроизводителей Владимира Игнатова, любой вариант реимбурсации является большим плюсом для отечественной медицины.

“Хорошо, что делается на новой технологической базе и по сути один орган оплачивает любой аптеке. Из минусов, о которых говорит индустрия — погоня Минздрава за самыми дешевыми препаратами. Хотя здесь есть обещания, что в реимбурсацию будут входить препараты с доказанной биоэквивалентностью”, — считает Игнатов.

Какие лекарства в списке

Ранее в Украине Министерство охраны здоровья распространило список лекарств. Сейчас в него входит 261 наименование от 43 производителей. С полным перечнем лекарств можно ознакомиться тут.

Что касается производителей, участвующих в программе реимбурсации, то в списке отечественных компаний значатся: "Лекхим-Харьков", Борщаговский химико-фармацевтический завод, "Фармацевтическая компания "Здоровье", "Дарница", Киевский витаминный завод, "Фармак", "Кусум Фарм", "Киевмедпрепарат", "Лубныфарм","Астрафарм".

Представителями зарубежного фармацевтического рынка являются Sanofi-Winthrop Industrie (Франция), Gedeon Richter (Венгрия), Teva Pharmaceutical Industries (Израиль). Также к украинской программе присоединились производители из таких стран, как Словения, Турция, Швейцария, Румыния, Греция, Мальта, Испания, Польша и Индия.

Смотрите видео по теме

Почему было принято решение прописать название препаратов и производителей? Во многих странах мира при организации системы здравоохранения врачи выдают не название конкретного лекарства, а именно препарата, который и должен лечить болезнь. В Украине также есть специальный порядок, ранее утвержденный Кабмином.

В этой ситуации у пациента появляется возможность прийти в аптеку и взять себе то лекарство, которое содержит данное вещество. То есть привязки к конкретной фирме нет. По мнению Владимира Игнатова, Минздрав решил сэкономить на стоимости отдельных лекарств.

"К примеру в Молдове, правительство не привязывало себя к лекарству, а давало возможность выбрать препарат на месте. У нас же это указано в постановлении", — разъяснил эксперт.

Сколько выделяется денег?

По данным МОЗ, за время работы программы (с апреля 2017 года) выписано около 33 миллионов рецептов на сумму более 1,7 миллиарда гривен. В 2019 году количество рецептов выросло на 6 миллионов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!