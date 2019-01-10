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/Новости здоровья

Никакого алкоголя: Супрун развенчала миф о спасении замерзших

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, каким образом нужно действовать в случае переохлаждения в связи с учащением летальных исходов в Украине.

На странице в Facebook чиновник сообщила, что за последний месяц по всей территории страны от переохлаждения пострадало 1037 человек (64 из них умерли), и поделилась списком пунктов обогрева.

"Помните о признаках переохлаждения – дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушения речи и способности мыслить. От переохлаждения человек может потерять сознание. У детей эти признаки можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые", – написала она.

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При обморожении следует срочно вызвать скорую

При обморожении следует срочно вызвать скорую

Рамблер/доктор

По словам Супрун, первый шаг – вызвать скорую по номеру 103. До приезда медиков она посоветовала обеспечить пострадавшего сухой одеждой, одеялом и теплыми напитками. "Не алкоголь!" – подчеркнула чиновник.

Предостерегла Супрун также и от опасного поведения при переохлаждении. По ее словам, нельзя согревать человека в ванной, массировать и растирать снегом обмороженные участки тела, а также использовать в качестве прямых источников тепла горячую воду, батареи, обогреватели и алкоголь.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Корреспондент

Супрун обозначила главные правила, которые помогут избежать переохлаждения:

  • не выходите из дома голодными, а если замерзли – съешьте что-то и пейте достаточно жидкости;

  • не курите;

  • не носите тесную обувь и надевайте несколько слоев одежды;

  • обязательные атрибуты в холод – перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник;

  • будьте активны – двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления;

  • каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как бороться с высоким уровнем холестерина.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
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