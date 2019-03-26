Ни боли, ни мучений: выяснились самые характерные признаки приближающейся смерти

Большинство людей перед смертью не чувствуют ни боли, ни мучений.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Вуллонгонга. По их словам, смерть в сопровождении мучительных симптомов — явление редкое, чаще при этом наблюдаются менее тяжелые проявления, сообщают "Факты".

"Более 85% пациентов, которые получают паллиативную помощь, не имеют тяжелых симптомов наступающей смерти. Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни", — говорится в докладе австралийских ученых.

Согласно данным, полученным ими, среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита.

"13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% - о неприятных симптомах боли, 7,1% - о потере аппетита", — рассказали исследователи.

Другими симптомами, которые наблюдаются в момент смерти, являются сложности с дыханием, бессонница, тошнота, проблемы с кишечником, перечислили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, быстрые прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта или рака.

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