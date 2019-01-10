Невидимый враг: Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем опасен высокий уровень холестерина и как с ним бороться.

Чиновник в Facebook отметила, что из-за повышенного уровня возникает риск атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

Супрун обозначила основные группы риска:

- если есть семейная история сердечно-сосудистых заболеваний

- если был диагностирована ишемическая болезни сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий

- избыточный вес

- хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ

- диабет или высокое давление

Врачи советуют проверять уровень холестерина каждые 4-6 лет. Проверять этот показатель стоит значительно чаще, если вы в группе риска. Для детей первое измерение холестерина должно быть в возрасте от 9 до 11 лет, далее следует повторять каждые 5 лет.

Нормальные показатели холестерина такие:

- 5 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска

- 4 ммоль/л или меньше для людей, в группе риска

Супрун также дала советы, как поддерживать здоровый баланс холестерина:

- следить за рационом. Стоит употреблять небольшое количество продуктов, содержащих насыщенные жиры (мясо, сало, животные жиры, сливочное масло, цельное молоко) и отдавать предпочтение рыбе и сложным углеводам (овощи, фрукты, бобовые, продукты из цельного зерна).

- физическая активность. Физкультура помогает повысить уровень "хорошего" холестерина, нормализовать давление, тренировать сосуды, поддерживать здоровый вес и снизить риски появления диабета.

- отказ от курения способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности. В организме происходят существенные изменения уже даже когда вы не курите в течение 20 минут - нормализуется давление и частота сердечных сокращений.

Также Супруне в соцсети разместила напоминание, о чем должны знать все украинцы после 30 лет. Кроме своего здоровья, украинцы должны знать прозвище президента РФ Владимира Путина, считает министр.

"Украина превыше всего. Путин х*йло. Свой уровень холестерина в крови", – сказано на картинке.

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Как OBOZREVATEL сообщал, Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.