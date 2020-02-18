Заметно с детства: ученые назвали главную особенность преступников. Фото

Недавние исследования английских ученых показало, что мозг преступников значительно отличается от мозга людей, не совершающих антисоциальные поступки.

В результате изучения выяснилось, что у "заядлых" преступников мозг меньше, имеет патологическую структуру, при этом они проявляют агрессивное поведение с раннего детства, сообщает DailyMail. Полученные данные помогают ответить на вопрос, что движет преступностью, и как ее можно предотвратить.

В исследовании, проведенном Университетским колледжем Лондона и опубликованном в The Lancet, использовались данные 672 человек из Новой Зеландии. Уровень антисоциального поведения участников измерялся каждые два года в возрасте от 7 до 26 лет с использованием самоотчетов и отчетов родителей, опекунов и учителей. Уже во взрослом возрасте у 80 из них было отмечено антисоциальное поведение, "устойчивое на протяжении всей жизни", некоторые из них были осуждены пять раз в возрасте от 26 до 28 лет.

Также среди участников исследования 151 человек имел антисоциальное поведение только в подростковом возрасте, а у 441 человека не было отмечено антисоциального поведения.

Когда участникам исполнилось по 45 лет, исследователи провели МРТ-сканирование головного мозга и сравнили площадь поверхности и толщину коры в 360 различных областях коры.

Оказалось, что в среднем по всему мозгу у тех, кто отличался антисоциальным поведением во взрослой жизни, была меньшая площадь поверхности в 282 из 360 областей мозга, чем людей без антисоциального прошлого. Также у первых была более тонкая кора в 11 из 360 областей мозга. Отмечается, что все эти области были связаны с антиобщественным поведением посредством их участия в регуляции эмоций, мотивации и целеустремленного поведения.

Снимки мозга участников исследования DailyMail

Снимки мозга участников исследования DailyMail

Снимки мозга участников исследования DailyMail

Авторы говорят, что исследование предоставляет первые надежные доказательства того, что основные различия в мозге связаны с антиобщественным поведением. При этом подчеркивают, что полученные результаты являются лишь поводом для дальнейших исследований, поскольку пока нельзя утверждать, что патологическая структура мозга является врожденной – вполне возможно, это является результатом вредных привычек (употребления наркотиков и алкоголя и т.д.), свойственных людям с антисоциальным поведением.

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