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/Неврология

Залечил: на Киевщине врач-невропатолог довел женщину до смерти

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В Володарском районе Киевской области врача-невропатолога обвиняют в том, что он залечил до смерти женщину.

Ему предъявлено подозрение в не надлежащем исполнении своих обязанностей, которые привело к летальному исходу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что пациентка умерла от одной из болезней центральной нервной системы.

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Залечил: на Киевщине врач-невропатолог довел женщину до смерти

"ТВ Центр"

По мнению следователей, именно неправильное лечение доктора привела к летальному исходу. Медик не провел полноценную диагностику, в следствие чего несвоевременно установил диагноз пациентки.

Результатом неправильного лечения стала смерть женщины.

Прокуратура начала рассмотрение дела по части 1 статьи 140 УК Украины (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в больнице скончался 8-летний ребенок во время операции по удалению аденоидов.

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Место
УкраинаКиев
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