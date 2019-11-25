Клетки человека с возрастом разрушаются и теряют способность делиться ресурсами, что может привести к остеопорозу, артриту, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже раку.

По данным издания Phys.org, к такому выводу пришла исследовательская группа, возглавляемая специалистами из Университета Западной Австралии.

Уточняется, что клетки в организме совместно работают над распределением и обеспечивают нормальное функционирование организма, однако с возрастом теряют способность делиться ресурсами.

Выяснилась новая причина старения Фото: Flickr

Ученые обнаружили связь между митохондриями в костных клетках и дендритной системой, которая определяет, будут ли клетки делиться ресурсами.

Клетки со временем перестают делиться ресурсами CC0 Public Domain

Перенос осуществляется через систему из окруженных мембраной полостей, пузырьков и каналов. Ключевую роль играет фермент митофузин-2, который связывает митохондрии с ретикулумом.

С возрастом активность соединения снижается, нарушается распределение митохондрий и их перенос в сеть остеоцитов. А это способствует увеличению риска гибели клеток и развития заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что старение зависит от быстроты ходьбы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram