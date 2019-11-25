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/ Неврология

Выяснилась новая причина старения

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Клетки человека с возрастом разрушаются и теряют способность делиться ресурсами, что может привести к остеопорозу, артриту, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже раку.

По данным издания Phys.org, к такому выводу пришла исследовательская группа, возглавляемая специалистами из Университета Западной Австралии.

Уточняется, что клетки в организме совместно работают над распределением и обеспечивают нормальное функционирование организма, однако с возрастом теряют способность делиться ресурсами.

Выяснилась новая причина старения

Выяснилась новая причина старения

Фото: Flickr

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Ученые обнаружили связь между митохондриями в костных клетках и дендритной системой, которая определяет, будут ли клетки делиться ресурсами.

Клетки со временем перестают делиться ресурсами

Клетки со временем перестают делиться ресурсами

CC0 Public Domain

Перенос осуществляется через систему из окруженных мембраной полостей, пузырьков и каналов. Ключевую роль играет фермент митофузин-2, который связывает митохондрии с ретикулумом.

С возрастом активность соединения снижается, нарушается распределение митохондрий и их перенос в сеть остеоцитов. А это способствует увеличению риска гибели клеток и развития заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что старение зависит от быстроты ходьбы.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Здоровье
Теги
исследование болезнь
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