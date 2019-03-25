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/Неврология

Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться

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Чтобы чувствовать себя отдохнувшим после сна, следует придерживаться трех простых, но важных советов. Нужно правильно питаться, употреблять достаточное количество жидкости и не нервничать.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова. Она добавила, что средняя продолжительность сна у людей – 7-8 часов.

"Если вы сбалансировано питаетесь, употребляете достаточное количество белков, то есть, мяса, рыбы, кисломолочных продуктов, и углеводов в виде овощей, фруктов, то проблем со сном не будет. Также влияет качество воды, которую употребляет человек в течение дня. Нужно выпивать достаточное количество жидкости в день. За несколько часов до сна надо отказаться от кофеина и алкоголя, ведь это мешает здоровому сну. Третья причина того, что человек не может выспаться, – стрессы. Надо погулять перед сном на свежем воздухе, чтобы избавиться от адреналина, накопившегося за день. Можно почитать книгу в постели, – бумажную, не электронную", – сказала она.

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Если усталость у человека остается, это значит, что он спит мало, или наоборот очень долго, отметила врач. Она добавила, что стоит учитывать, сколько часов выделяется на сон.

Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться

"Есть люди, которые могут выспаться и за 6 часов, а есть и те, для кого норма – не менее девяти. В среднем сон длится 7-8 часов. Но все выходы за рамки этих цифр – это уже патология. Структура сна состоит из пяти циклов, в которых есть глубокая и поверхностная фазы. Каждая из этих фаз имеет свою функцию. В фазе глубокого сна в основном происходит синтез нашей жизнедеятельности белков, гормонов и так далее. А проигрывания дневных эмоций, то есть эмоциональная разгрузка и формирования памяти, идет в поверхностной фазе", – сказала Майкова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о важных фактах сна и здоровья. По ее словам, для большинства здоровых людей нужно 7-9 часов сна ежедневно. Для детей нужно больше часов сна и чем меньше ребенок, тем больше он должен спать.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Татьяна Майкова
Место
Украина
Теги
здоровьеСоветы врача
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