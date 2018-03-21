В Европе признали смертельно опасным популярное лекарство

Европейское агентство по лекарственным средствам настаивает на немедленном отзыве с рынка препарата Zinbryta (Даклизумаб).

Причина тому – доказательства развития серьезных расстройств мозга воспалительного характера у пациентов после применения данного медикамента, сказано на сайте Государственного экспертного центра. В частности, речь идет, в частности, об энцефалите и менингоэнцефалите.

Кроме того, в результате изучения влияния этого препарата было установлено, что он провоцирует серьезные иммунные реакция, влияющие на работу других органов.

В связи с этим представители европейских органов здравоохранения призывают снять с продажи все партии данного препарата.

Кроме того, в сообщении сказано, что пациентам не стоит начинать применение препарата либо прекратить его прием, прибегнув к альтернативному лечению.

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