Усталость и синяки: названы признаки приближающегося инсульта

Инсульт, согласно статистике Минздрава Украины, занимает первое место среди заболеваний, приводящих к смерти. И самое страшное, что о болезни не всегда "кричат" сильные головные боли и повышенное давление.

"Часто о приближении инсульта могут предупреждать совершенно неприглядные вещи, например, ощущение утренней усталости и быстрая утомляемость, которые люди часто списывают на переутомление, стрессы и т.д.", - говорит кардио-ревматолог Оксана Ливинская.

MedOboz выяснил, по каким признакам можно догадаться о заболевании и вовремя предупредить тяжелые последствия.

Признаки инсульта не всегда приметны 24

Быстрая утомляемость

Распространенная причина инсульта – закупорка сосудов холестериновыми бляшками. При этом сосуды забиваются постепенно, потому нарушение мозгового кровообращение сразу отчетливо не проявляется. Первым сигналом тому является быстрая утомляемость при привычных нагрузках или в обычном для вас графике.

Ухудшение координации движений

Второй признак того, что мозг недополучает питания – изменение координации движений. Так, сбои в кровоснабжении вестибулярной зоны (могут быть спровоцированы загустением крови, закупоркой или ослаблением сосудов) в первую очередь проявляются едва заметными симптомами. Например, вам будет сложно с закрытыми глазами дотронуться пальцем до кончика носа или постоять на одной ноге.

Усталость по утрам

Ясное дело, что, если вы много работаете и мало спите, утром вы будете чувствовать себя разбитым. Но если сна достаточно (7-8 часов в сутки), и все равно просыпаетесь "из-под палки", есть серьезный повод обследоваться у специалиста.

Дело в том, что при закупорке сосудов головы и шеи мозг недополучает кислород и питательные вещества, отчего появляются все подобные состояния.

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Резкие головокружение

В процессе сужения просвета сосудов может развиться расширение дуги аорты. Из-за этого могут случаться внезапные головокружения, особенно после резкого изменения положении тела или головы.

При таком состоянии может также периодически появляться осиплость голоса или незначительная хрипота без предшествующих причин (переохлаждения, ОРВИ или ангины).

Синяки на теле

К инсульту может привести и нарушение целостности сосудов. Это часто случается из-за нарушения эластичности их стенок – по каким-либо причинам они становятся хрупкими и перестают выдерживать нагрузку. Первым "звоночками" в таком случае становятся внезапно появляющиеся синяки на теле, которые проступают без предшествующих ударов или после незначительных касаний к коже.

Онемение конечностей

При кальциевых или холестериновых отложениях в сосудах могут отрываться тромбы, которые при движении с кровотоком часто блокируют (вероятно временно) те или иные кровеносные каналы. Из-за этого в области, где случилась закупорка, ткани недополучают питания и возникает онемение. Так, например, внезапно может "отнять" палец или руку.

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