Украину накрыли магнитные бури: чем это грозит

19 и 20 апреля украинцев взбудоражат две серьезные магнитные бури.

Как сообщают в Институте геофизики, в остальные дни этой недели все будет спокойно.

Однако в дни магнитных бурь эксперты таки советуют быть внимательнее к себе: отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки и больше спать.

Ведь многие, и в первую очередь пациенты с сердечно-сосудистыми нарушениями, могут испытывать головную боль и слабость.

Также может отмечаться раздражительность и ухудшение когнитивных функций, что чревато повышением риска на дорогах и при работе в механизмами.

Ранее ""МедОбоз" рассказывал, как защититься от магнитных бурь.