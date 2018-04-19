Украину накрыли магнитные бури: чем это грозит

19 и 20 апреля украинцев взбудоражат две серьезные магнитные бури.
Как сообщают в Институте геофизики, в остальные дни этой недели все будет спокойно.
Однако в дни магнитных бурь эксперты таки советуют быть внимательнее к себе: отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки и больше спать.
Ведь многие, и в первую очередь пациенты с сердечно-сосудистыми нарушениями, могут испытывать головную боль и слабость.
Также может отмечаться раздражительность и ухудшение когнитивных функций, что чревато повышением риска на дорогах и при работе в механизмами.
Ранее ""МедОбоз" рассказывал, как защититься от магнитных бурь.
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