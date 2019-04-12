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/Неврология

Ученые узнали, как ожирение влияет на рассеянный склероз

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Ученые США установили зависимость между лишним весом и повышенным уровнем липидов (церамидов) в крови при рассеянном склерозе: церамиды, попадая внутрь ядра моноцитов, вызывают их пролиферацию. Увеличение количества моноцитов может негативно отобразиться на мозге больного.

Результаты опубликованы в журнале Lancet EBioMedicine, сообщает neurosciencenews.

Исследователи отмечают, что уровень церамидов возрастает не только у больных с рассеянным склерозом и лишним весом, но и у людей только с ожирением. Переизбыток липидов в организме может быть обусловлен как повреждением клеток мозга, так и чрезмерным употреблением насыщенных жиров.

Полученные данные свидетельствуют о связи между уровнями церамидов, индексом массы тела и прогрессированием рассеянного склероза и могут быть использованы для контроля и лечения заболевания.

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