Ученые установили, кто чаще болеет Альцгеймером

Ученые из США установили, что у женщин уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера выше, чем у мужчин.

Команда из медицинского центра Университета Вандербильта выявила связь между полом пациентов и распределением Тау-белка в мозге. Об этом сообщает издание WebMD.

Исследования показали, что эта молекула перемещается от нейрона к нейрону, образуя токсичные "комки", которые приводят к гибели клеток мозга.

Ученые использовали данные сканирования позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) мозга здоровых людей и пациентов с легкими когнитивными нарушениями для создания "карты" распространения протеина, ассоциированного с данным нейродегенеративным заболеванием.

В результате анализа было обнаружено, что структура сетей Тау-белка отличается у мужчин и женщин, причем женщины имеют большее количество соединенных друг с другом зон, которые объединяют различные области мозга. По мнению специалистов, это дает белку возможность легче распространяться по органу, подвергая женщин большему риску болезни Альцгеймера.

Женщины подвержены большему риску болезни Альцгеймера pixabay.com

Как писал MedOboz, ученые разработали точный анализ крови на болезнь Альцгеймера, который можно использовать в учреждениях первичной медицинской помощи.

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