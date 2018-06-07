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Александр Сиволобов
Александр Сиволобов
ПедиатрВсе статьи автора

Травма головы у ребенка - что делать?

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Причин для травмы головы может быть множество: падение, авария, занятия спортом, катание на велосипедах/роликах/скейтах, побои и физическое насилие над ребёнком.

Лёгкая травма головы у ребёнка обычно проходит без проблем. Но более серьёзные травмы могут привести к тяжёлым последствиям, например, сотрясению мозга. В каких же случаях нужен врач?

Всё, что серьёзней шишки на голове, нужно показать врачу.

Вам срочно нужен доктор, если:

  • ребёнок упал с высоты более метра-полутора;

  • если малышу меньше 6 месяцев;

  • упал не один раз;

  • были судороги или ребёнок терял сознание;

  • после падение появилась головная боль, которая усиливается;

  • после падения ребёнок плохо ходит, говорит, видит, выглядит заторможенным или вообще его поведение хоть как-то беспокоит вас;

  • возникло головокружение;

  • кровь или ликвор (прозрачная жидкость) течёт из носа или ушей;

  • у малыша порезы, из которых идёт кровь, несмотря на то, что вы пытались её остановить давящей повязкой в течение 10 минут;

  • ребёнок ощущает слабость или онемение в любой части своего тела;

  • малыш долгое время капризничает и никак не прекращает плакать;

  • сильно заторможен – "заснул и невозможно разбудить";

  • было тяжёлое повреждение (например, сбит машиной).

  • Я могу чем-то помочь своему ребёнку?

  • Да, если повреждение несерьёзное, вы можете:

  • уложить ребёнка, дать ему отдохнуть, подремать;

  • дать ребёнку попить;

  • если есть кровоточащая ранка, можно взять чистую ткань или кусок бинта и приложить на 10 минут для остановки кровотечения;

  • приложить лёд или что-то холодное на 20 минут к шишке на голове или другой отёкшей после удара области;

  • чтобы уменьшить боль, можно дать ребёнку парацетомол или ибупрофен.

Внимательно наблюдайте за ребёнком после травмы головы. Если его состояние будет ухудшаться, если он будет странно себя вести, срочно обращайтесь к врачу!

Если малышу потребуется дальнейшая диагностика, врач может использовать рентген, КТ или МРТ, запросить консультацию офтальмолога.

Лечение зависит от того, насколько тяжёлую травму получил ребёнок. Иногда врачи советуют просто наблюдать и подождать.

Если в результате травмы ребёнок получил сотрясение мозга, он не должен заниматься спортом до тех пор, пока это делать ему не разрешит врач.

Чтобы не случилось беды, используйте меры профилактики:

  • используйте шлем и защиту во время катания на велосипеде/роликах/скейте;

  • внимательно следите за маленьким ребёнком, катающимся на велосипеде;

  • не разрешайте ребёнку кататься на дорогах общего пользования до тех пор, пока он не выучит правила дорожного движения;

  • всегда сажайте малыша в автомобильное кресло во время поездок любой дальности;

  • устанавливайте защиту на окна и лестницы, чтобы малыш не упал с них;

  • расскажите ребёнку, как правильно переходить улицу, а маленькие дети не должны переходить дорогу самостоятельно, только с вами за руку.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Александр СиволобовАлександр Сиволобов
Тема
Здоровье
Объекты
детиГоловная больздоровьеСоветы врача
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