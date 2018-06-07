Причин для травмы головы может быть множество: падение, авария, занятия спортом, катание на велосипедах/роликах/скейтах, побои и физическое насилие над ребёнком.

Лёгкая травма головы у ребёнка обычно проходит без проблем. Но более серьёзные травмы могут привести к тяжёлым последствиям, например, сотрясению мозга. В каких же случаях нужен врач?

Всё, что серьёзней шишки на голове, нужно показать врачу.

Вам срочно нужен доктор, если:

ребёнок упал с высоты более метра-полутора;

если малышу меньше 6 месяцев;

упал не один раз;

были судороги или ребёнок терял сознание;

после падение появилась головная боль, которая усиливается;

после падения ребёнок плохо ходит, говорит, видит, выглядит заторможенным или вообще его поведение хоть как-то беспокоит вас;

возникло головокружение;

кровь или ликвор (прозрачная жидкость) течёт из носа или ушей;

у малыша порезы, из которых идёт кровь, несмотря на то, что вы пытались её остановить давящей повязкой в течение 10 минут;

ребёнок ощущает слабость или онемение в любой части своего тела;

малыш долгое время капризничает и никак не прекращает плакать;

сильно заторможен – "заснул и невозможно разбудить";

было тяжёлое повреждение (например, сбит машиной).

Я могу чем- то помочь своему ребёнку?

Да, если повреждение несерьёзное, вы можете:

уложить ребёнка, дать ему отдохнуть, подремать;

дать ребёнку попить;

если есть кровоточащая ранка, можно взять чистую ткань или кусок бинта и приложить на 10 минут для остановки кровотечения;

приложить лёд или что-то холодное на 20 минут к шишке на голове или другой отёкшей после удара области;

чтобы уменьшить боль, можно дать ребёнку парацетомол или ибупрофен.

Внимательно наблюдайте за ребёнком после травмы головы. Если его состояние будет ухудшаться, если он будет странно себя вести, срочно обращайтесь к врачу!

Если малышу потребуется дальнейшая диагностика, врач может использовать рентген, КТ или МРТ, запросить консультацию офтальмолога.

Лечение зависит от того, насколько тяжёлую травму получил ребёнок. Иногда врачи советуют просто наблюдать и подождать.

Если в результате травмы ребёнок получил сотрясение мозга, он не должен заниматься спортом до тех пор, пока это делать ему не разрешит врач.

Чтобы не случилось беды, используйте меры профилактики: