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/ Неврология

Точнее на 94%: разработан новый анализ на болезнь Альцгеймера

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Исследователи обнаружили, что измерение соотношения β-амилоида (Aβ) 42 и Aβ40 в крови с помощью высокоточного анализа позволяет диагностировать амилоидоз головного мозга на 94% эффективнее существующих эталонных стандартов.

Для изучения маркеров болезни Альцгеймера были использованы иммунопреципитация и жидкостный хроматографический масс-спектрометрический анализ. Об этом сообщает Medscape Medical News.

В ходе анализа ученые измерили соотношение Aβ42/Aβ40 в образцах плазмы 158 пожилых людей, которые были собраны в течение 18 месяцев после сканирования с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Установлено, что соотношение Aβ42/Aβ40 в плазме крови сильно коррелировало с результатами ПЭТ, которая оценивает степень нарушения белкового обмена в мозге и накопление амилоида.

Комбинация плазменного статуса Aβ42/Aβ40, возраста пациента и аполипопротеина (APOE) ε4 имела "очень высокую" корреляцию с данными амилоидной ПЭТ. Это позволяет использовать соотношение Aβ42/Aβ40 в плазме как инструмент скрининга для тех, кто подвержен риску развития болезни Альцгеймера.

Точнее на 94%: разработан новый анализ на болезнь Альцгеймера

Иллюстрация

Кроме того, у людей с положительным уровнем Аβ42/Аβ40, но с отсутствием признаков амилоидоза на сканах ПЭТ, риск превращения амилоидной ПЭТ в положительный выше в 15 раз. Этот факт позволяет утверждать, что плазменное соотношение маркеров Aβ42 и Aβ40 становится положительным раньше, чем обнаруживаются первые признаки нарушений на ПЭT.

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Точнее на 94%: разработан новый анализ на болезнь Альцгеймера

Иллюстрация

Таким образом, у некоторых людей положительное плазменное соотношение Aβ42 и Aβ40 с отрицательной амилоидной ПЭТ может свидетельствовать о раннем амилоидозе, а не о ложноположительном результате.

Как писал MedOboz, ученые из США установили, что у женщин уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера выше, чем у мужчин.

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Тема
Здоровье
Теги
диагностика Болезнь Альцгеймера
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