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/ Неврология

Стучат по столу и грызут ручки: ученые выяснили интересный факт о мозге

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Ученые выяснили, что нервозные движения активизируют клетки мозга и помогают думать. В том числе, речь идет и о моментах, когда люди грызут ручки или барабанят по столу.

Такие бесполезные и непроизвольные движения человека во время умственной работы играют важную роль, написало издание "Лайф" со ссылкой на Nature Neuroscience. Они также активизируют клетки мозга и тем самым помогают в решении поставленной задачи.

Американские специалисты проверили свою теорию в ходе эксперимента на мышах и выяснили, что они ведут себя точно так же.

Ученые выяснили интересный факт о мозге

Ученые выяснили интересный факт о мозге

Животных научили следить за световыми и звуковыми сигналами и указывать, откуда они исходят. Грызуны должны были подойти к нужной части стенки, из-за которой доносился шум или было видно "огонек", и лизнуть ее. Исследователи наблюдали за тем, как мыши сосредоточенно следили за сигналами, и заметили, что они при этом подергивали усиками и лапками.

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Мониторинг работы мозга подопытных показал, что благодаря этим нервозным движениям усиливалась активность нейронов в коре головного мозга. Исследователи предположили, что это помогает мыслительному процессу не только у мышей, но и у людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые создали систему BrainEx, которая способна восстанавливать кровообращение и некоторые функции мозга, который был мертв в течение нескольких часов.

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Место
США
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