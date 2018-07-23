Стресс и хроническая усталость: отдыхать или лечиться

Проблема переутомления и постоянного стресса известна сейчас почти каждому жителю мегаполиса.

Сергей Бурчинский, эксперт в области нейро- и психофармакологии расскажет, как себе помочь, когда кажется, что сил уже ни на что не осталось, а все вокруг вызывает лишь раздражительность.

Стресс люди испытывают почти постоянно и на работе, и в домашних условиях, поэтому очень важно уметь преодолеть стрессовые ситуации.

Прежде всего хотел бы отметить, что для эффективного преодоления стресса необходимо, чтобы человек понял, что стресс - это не что-то такое фоновое, это то, что свойственно нашей жизни, и если человек находится в состоянии хронического стресса, на это надо обращать внимание и обязательно сочетать здоровый образ жизни, аутотренинг. То есть, попробовать самостоятельно разобраться в своих проблемах, и наконец в определенных условиях начать прием препарата.

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Болезни от "головы"

Сейчас доступ к интернету есть, и мы сами можем определять, есть у нас проблема или нет. Как следствие стресса мы можем получить панкреатит, гипертонию, почечную недостаточность, импотенцию, артрит, алкоголизм и еще ряд проблем, которые получат хроническое состояние.

Это так называемые психосоматические заболевания, то есть это те формы патологии, которые начинаются в голове каждого человека, а соответственно появляются и нарушения регуляции функции внутренних органов, развиваются такие классические формы патологии, как язвенная болезнь желудка, инфаркт миокарда, стенокардия, бронхиальная астма и т.д.

То есть, если у нас есть проблема с желудком, не всегда нужно идти к врачу и лечить желудок. Есть даже такое выражение, как "раздраженный желудок". Здесь нужно обращаться к психосоматике.

Но я хотел бы обратить внимание на необходимость каждого человека не доводить себя до того, чтобы обращаться к врачу, когда уже есть конкретные проявления конкретного заболевания.

У человека под проявлением хронического стресса могут возникать постоянная головная боль, головокружение периодические спазмы во внутренних органах. То есть человек еще не болен, ему нельзя поставить конкретный диагноз, но это все очень тревожные звоночки, которые свидетельствуют о том, что на фоне хронического стресса у человека формируется психосоматическая патология, а какая она будет - неизвестно.

Когда человек постоянно находится в эмоциональном напряжении, это и есть следствие хронического стресса, поэтому сегодня синдром хронической усталости является очень сложной формой патологии. Не все звенья хорошо известны, но безусловно, что одним из главных факторов патологии лежит именно действие хронического стресса и именно вследствие действия хронического стресса наблюдаются именно такие проявления, когда человек чувствует невозможность встать с постели, невозможность выполнять какие-то социальные функции, чувствует себя хронически уставшим и т.д.

И здесь большая роль врача, семейного врача, к которому человек должен обратиться при первых неспецифических проявлениях действия хронического стресса и выбор нужного лекарственного средства.

Группы препаратов, которые спасают

С точки зрения терапии хронической усталости могут быть эффективными препараты из группы психостимуляторов и ноотропов. Наиболее популярными среди них являются растительные препараты, которые действительно могут устранять эффективно именно хроническую усталость, но при этом могут иногда очень сильно усиливать психоэмоциональное напряжение. Поэтому есть смысл рассмотреть эту группу препаратов более широко и назвать среди других средств фенибут - такое лекарственное вещество, которое является основой многих препаратов, эффективно устраняет психоэмоциональное напряжение и нарушения памяти, а также мебикар - вещество эффективно влияет на процессы центральной регуляции, то есть корректирует соотношение мозга и функции внутренних органов.

На что я хотел обратить внимание: любые препараты, в которых есть название центральные адаптогены и влияющие на процессы головного мозга, не могут действовать сегодня на сегодня. То есть эти препараты нужно принимать курсами от нескольких недель до двух-трех месяцев, и именно тогда мы можем надеяться на проявление какого-то эффекта.

Хотел бы обратить внимание, что несмотря на то, что для лечения зависимостей есть соответствующие специфические препараты, сама по себе зависимость от табака и алкоголя возникает на фоне психоэмоционального напряжения, нестабильности, действия хронического стресса, когда человек пытается расслабиться, и с этой целью или курит сигареты или пьет алкоголь.

Таблетки счастья и гармонии

Сейчас, чтобы снять напряжение, предлагают различные варианты, например, заниматься йогой и снимать стресс и боль природными воздействиями на организм. Но действительно ли это помогает?

Йога - это довольно специфический способ снятия напряжения. Некоторым она помогает, но мы не можем рекомендовать ее всем без исключения. Тем более, что даже там есть ограничения.

Поэтому, опять же, применение соответствующих препаратов влияющих на центральную нервную систему (препараты из группы ноотропов). Например, "Мебикар" является средством, которое на протяжении многих лет применения доказал свою практическую безопасность. Действующее вещество, входящее в состав этих препаратов, доказало свою безопасность при длительном применении у различных категорий пациентов при различных заболеваниях, в том числе и у пациентов под действием хронического стресса.

Это, конечно, не таблетки счастья, но это таблетки нормализации отношений человека и окружающего мира, который к сожалению кроме всех благ цивилизации несет нам и хронический стресс.

Вячеслав Буткалюк, The guest