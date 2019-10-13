Влияет темп ходьбы! Ученые сделали неожиданное открытие о старении

Медленная ходьба после 40-летнего возраста связана с более ранним старением мозга.

К такому выводу пришла международная группа ученых, результаты исследования которых опубликованы изданием JAMA Network Open.

В эксперименте принимали участие более 900 жителей Новой Зеландии, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет. За здоровьем испытуемых наблюдали с трехлетнего возраста.

Выяснилось, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Люди, которые ходят медленно, как сказано в статье, уже в 45 лет имеют более выраженные признаки возрастных изменений: хуже состояние легочной ткани, зубов и иммунной системы по сравнению с теми, кто ходит быстро.

Эксперты отметили, что у людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга и плотность коры головного мозга. Кроме того, исследователи выявили у них признаки, связанные с болезнью малых сосудов. Все это, подчеркивают ученые, свидетельствует о раннем старении мозга.

Также эксперты попросили группу из восьми человек оценить по фотографиям возраст человека. Оказалось, что те, кто ходит медленно, выглядят старше своих более подвижных ровесников.

Старение Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно ученые назвали фрукт, который способен замедлять процессы старения в организме. Он растет преимущественно в Китае и Таиланде.

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