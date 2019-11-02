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/ Неврология

Спасает от депрессии: ученые придумали уникальное устройство

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В Великобритании начали продавать устройства, которые способны облегчить симптомы депрессивных заболеваний с помощью слабых электрических разрядов.

Об этом сообщил New Scientist. Такие разряды будут стимулировать область передней части мозга.

Прибор применяет неинвазивный метод лечения – то есть на кожу не будет оказываться никакого хирургического воздействия.

Ученые придумали уникальное устройство

Ученые придумали уникальное устройство

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Для работы гаджета предусматривается использование "виртуального терапевта" на смартфоне. Само же устройство было одобрено медиками в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подбадривающие фразы не всегда имеют положительное влияние на человека с депрессией, наоборот, они могут еще больше усугубить данное расстройство.

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Место
Великобритания
Тег
депрессия
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