Спасает от депрессии: ученые придумали уникальное устройство

В Великобритании начали продавать устройства, которые способны облегчить симптомы депрессивных заболеваний с помощью слабых электрических разрядов.

Об этом сообщил New Scientist. Такие разряды будут стимулировать область передней части мозга.

Прибор применяет неинвазивный метод лечения – то есть на кожу не будет оказываться никакого хирургического воздействия.

Ученые придумали уникальное устройство

Для работы гаджета предусматривается использование "виртуального терапевта" на смартфоне. Само же устройство было одобрено медиками в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подбадривающие фразы не всегда имеют положительное влияние на человека с депрессией, наоборот, они могут еще больше усугубить данное расстройство.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!