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/Неврология

Разрушают мозг: раскрыта ужасная правда об электронных сигаретах

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Электронные сигареты негативно влияют на клетки мозга.

Исследование, направленное на изучение влияния этих устройств, провели в Калифорнийском университете в Риверсайде, сообщает Daily Mail.

Ученые установили, что высокое содержание никотина повреждает стволовые клетки – предшественники нейронов. Они обеспокоены распространенностью вейпинга среди подростков, поскольку ущерб от него может ограничить развитие их когнитивных способностей.

Вейпинг представляет собой имитацию курения путём вдыхания пара из специального устройства электронной сигареты. Ее пар состоит из пропиленгликоля (дает горечь), глицерина (отвечает за плотный дым), воды (для смешивания компонентов), ароматизатора и никотина.

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Электронные сигареты вредны для мозга

Электронные сигареты вредны для мозга

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Авторы также предупреждают, что молодые люди должны быть особенно осторожны в отношении вейпинга, поскольку он может вызывать не только зависимость, а и наносить вред их мозгу.

Ранее MedOboz сообщал, что Сан-Франциско стал первым городом, в котором официально запретили продажу электронных сигарет.

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Тема
Здоровье
Место
США
Тег
курение
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