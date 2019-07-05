Разрушают мозг: раскрыта ужасная правда об электронных сигаретах

Электронные сигареты негативно влияют на клетки мозга.

Исследование, направленное на изучение влияния этих устройств, провели в Калифорнийском университете в Риверсайде, сообщает Daily Mail.

Ученые установили, что высокое содержание никотина повреждает стволовые клетки – предшественники нейронов. Они обеспокоены распространенностью вейпинга среди подростков, поскольку ущерб от него может ограничить развитие их когнитивных способностей.

Вейпинг представляет собой имитацию курения путём вдыхания пара из специального устройства – электронной сигареты. Ее пар состоит из пропиленгликоля (дает горечь), глицерина (отвечает за плотный дым), воды (для смешивания компонентов), ароматизатора и никотина.

Электронные сигареты вредны для мозга Коллаж

Авторы также предупреждают, что молодые люди должны быть особенно осторожны в отношении вейпинга, поскольку он может вызывать не только зависимость, а и наносить вред их мозгу.

Ранее MedOboz сообщал, что Сан-Франциско стал первым городом, в котором официально запретили продажу электронных сигарет.

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