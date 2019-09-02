Одобрен новый препарат для лечения болезни Паркинсона

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Nourianz (истрадефиллин) от Kyowa Kirin в качестве дополнительной терапии для лечения болезни Паркинсона.

Лекарственное средство показано пациентам, у которых выработалась устойчивость к стандартному лечению леводопой/карбидопой, и поможет лучше контролировать такие симптомы, как тремор и трудности при ходьбе. Об этом сообщает издание Parkinson's News Today.

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Препарат Nourianz блокирует аденозиновые А2-рецепторы, модулируя двигательную активность. Положительное решение FDA было основано на данных четырех 12-недельных плацебо-контролируемых клинических испытаний фазы 2 и 3, в которых оценивали безопасность и эффективность двух доз препарата (20 мг и 40 мг).

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Наиболее распространенными побочными эффектами Nourianz оказались непроизвольные движения мышц (дискинезия), которые обнаружены у 1% пациентов, головокружение, запор, тошнота, галлюцинации и бессонница.

Болезнь Паркинсона – дегенеративное заболевания нервной системы, хронического характера, при котором больной человек постепенно теряет способность контролировать собственные движения. Это изнурительное состояние, сильно влияющее на качество жизни больного.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые обнаружили ранние признаки болезни Паркинсона, которые проявляются еще за 15-20 лет до появления первых симптомов заболевания.

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