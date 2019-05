Мигрень можно будет лечить обычным смартфоном: в чем суть

Компания Theranica из Израиля, разработчик биомедицинских технологий, представила единственный в своем роде продукт для уменьшения головной боли при мигрени Nerivio Migra.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило заявку на первое контролируемое смартфоном устройство для лечения острой мигрени. Разрешение основано на результатах исследования, в котором принимали участие 252 пациента. Полученные данные были опубликованы в The Journal of Head and Face Pain.

Новости Google стал выявлять рак лучше врачей

Устройство от мигрени theranica.com

Nerivio Migra имеет ряд неоспоримых преимуществ:

легкость в использовании;

неинвазивность;

нехимической природы;

связь со смартфоном.

Устройство от мигрени связано со смартфоном или ПК theranica.com

При создании инновационного продукта Nerivio Migra использовались новейшие разработки в области нейробиологии. Устройство использует управляемые смартфоном электрические импульсы для обеспечения удаленной электрической нейромодуляции.

Ранее MedOboz сообщал, что создано новое устройство, которое может различать пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей всего за несколько секунд.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!