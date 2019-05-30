Мигрень можно будет лечить обычным смартфоном: в чем суть

Компания Theranica из Израиля, разработчик биомедицинских технологий, представила единственный в своем роде продукт для уменьшения головной боли при мигрени Nerivio Migra.
Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило заявку на первое контролируемое смартфоном устройство для лечения острой мигрени. Разрешение основано на результатах исследования, в котором принимали участие 252 пациента. Полученные данные были опубликованы в The Journal of Head and Face Pain.
Устройство от мигрени
theranica.com
Nerivio Migra имеет ряд неоспоримых преимуществ:
легкость в использовании;
неинвазивность;
нехимической природы;
связь со смартфоном.
Устройство от мигрени связано со смартфоном или ПК
theranica.com
При создании инновационного продукта Nerivio Migra использовались новейшие разработки в области нейробиологии. Устройство использует управляемые смартфоном электрические импульсы для обеспечения удаленной электрической нейромодуляции.
Ранее MedOboz сообщал, что создано новое устройство, которое может различать пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей всего за несколько секунд.
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