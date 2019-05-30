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/Неврология

Мигрень можно будет лечить обычным смартфоном: в чем суть

1.1тЧитать материал на украинском

Компания Theranica из Израиля, разработчик биомедицинских технологий, представила единственный в своем роде продукт для уменьшения головной боли при мигрени Nerivio Migra.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило заявку на первое контролируемое смартфоном устройство для лечения острой мигрени. Разрешение основано на результатах исследования, в котором принимали участие 252 пациента. Полученные данные были опубликованы в The Journal of Head and Face Pain.

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Устройство от мигрени

Устройство от мигрени

theranica.com

Nerivio Migra имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • легкость в использовании;

  • неинвазивность;

  • нехимической природы;

  • связь со смартфоном.

Устройство от мигрени связано со смартфоном или ПК

Устройство от мигрени связано со смартфоном или ПК

theranica.com

При создании инновационного продукта Nerivio Migra использовались новейшие разработки в области нейробиологии. Устройство использует управляемые смартфоном электрические импульсы для обеспечения удаленной электрической нейромодуляции.

Ранее MedOboz сообщал, что создано новое устройство, которое может различать пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей всего за несколько секунд.

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Маслова Анна
Маслова Анна
Спacибo тем, ктo покaзал мнe этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁g1qaeb Пpocто прoйдя пpоcтoй oпpoс полyчила почти пoлyгoдовyю зарплатy)) Пользyйтеcь, пoка еще еcть вoзможность=)
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