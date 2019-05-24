Гениальные люди всегда выделяются из общей массы. Благодаря своим уникальным способностям, потрясающим творческим или научным достижениям, они волей-неволей приковывают к себе внимание общества. Ученые также всегда интересовались природой гениальности. Особенно с тех пор, как в науке была окончательно установлена зависимость между мозгом и умственными способностями, талантами, интеллектом.

Около 200 лет назад, у французских физиологов возникла идея связи гениальности с образованием. То есть, чем лучше человек образован, тем он гениальнее. Очень удобная и простая концепция. Ее успех связывают с тем, что она ставит всех в равное положение. Но, она не подтвердилась.

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С конца XIX века, начинаются официальные и задокументированные анатомические изучения особенностей мозга выдающихся людей. Раньше было множество любителей и профессионалов, которые занимались анатомическими исследованиями не совсем законно. Так вот, к второй половине девятнадцатого века, на многих факультетах медицины, хранились анатомические препараты известных людей и профессоров медицины, завещавших свой мозг на благо науки. В Российской империи даже была организована выставка из 500 черепов, вместе с содержимым. Организатором такой необычной выставки было Императорское сообщество любителей естествознания.

Учеными были препарированы мозги многих известных людей таких, как Менделеева, Зинина, Пашутина, Рубинштейна, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Скобелева, Сталина, Ленина и других.

Что же отличает гениальных людей от посредственных? Четких и понятных критериев пока что не нашли, но, доктор биологических наук Сергей Савельев, утверждает, что в 75% случаев, у гениев мозг больше среднего. Если размер среднего мозга составляет около 1300 грамм, то у гения его размер 1600 – 1700 грамм. Конечно, большой размер мозга еще ничего не гарантирует, ведь есть и "клинические идиоты" с массой мозга больше двух килограмм. Кстати, обладатель самого большого зафиксированного мозга – 2850 грамм на самом деле страдал эпилепсией и идиотией. Доктор Савельев говорит, что большой мозг – не гарантия таланта, а всего лишь большая возможность его возникновения. Опять же, не стоит забывать, что мозг известного французского писателя, Анатоля Франса, весил всего лишь 1017 грамм.

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Чем действительно отличается мозг выдающегося человека от среднестатистического? Это развитость определенных его участков. К примеру, у профессионального скрипача, будет хорошо развита область моторной коры, отвечающая за двигательно-моторную координацию. Также, скорее всего, височная кора (слух) тоже порадует нас в своем развитии. Подобные отличия относятся к высококлассным профессионалам из любой другой сферы деятельности.

В современной науке существует множество теорий, почему некоторые люди стают гениями. Но, все это лишь теории, мало подтвержденные, или совсем не имеющие отношения к реальности. Все отличия в строении мозга гения, в основном, не выходят за рамки среднестатистической нормы. Считается, что он просто немного "сломан", что и делает его необычным, позволяя совершать действия, недоступные большинству.

Скорее всего, суть гениальности состоит в большей работе над собой и преданности своему делу. Во всяком случае, ученые пока не нашли лучшего ответа.

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