Не хватает всего одной бактерии: ученые установили связь между микрофлорой и появлением аутизма

Ученые установили связь между возникновением аутизма и особенностями микрофлоры кишечника. Они выяснили, что у детей с этим диагнозом не хватало бактерий Превотелла.

Эти микроорганизмы выживают благодаря ферментации углеводов, которые не усваиваются в пищевом волокне. Провотелла часто встречается в Африке и крайне редко в Западной Европе и США, пишет The Economist.

Это открытие натолкнуло доктора Краймалника-Брауна и доктора Адамса из Университета Аризоны на мысль, что восстановление отсутствующих бактерий может облегчить симптомы аутизма.

В 2017 году они провели тест так называемой микробиотической передачи на 18 детях с аутизмом. У 15 из них это заболевание было в тяжелой форме.

Аутизм medportal.ru

Спустя 10 недель "подсадки" бактерий в организмы детей содержание Превотеллы увеличилось в 712 раз, а других необходимых бифидобактерий – в четыре. Они до сих пор сохраняются в достаточном количестве. Из 18 детей после терапии диагноз аутизма сохранился лишь у восьми.

Долгие годы причины возникновения аутизма оставались неизвестными. Медики и ученые пытались установить связь с прививками, однако эту теорию опровергли.

Аутизм – расстройство развития нервной системы, которое характеризуется проблемами с социализацией и коммуникацией. Наличие этого заболевания не всегда сопровождается задержками развития интеллекта.

Как писал OBOZREVATEL, к аутизму у мальчиков может привести чрезмерное количество половых гормонов в организме матери во время беременности и их проникновение в организм ребенка.

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