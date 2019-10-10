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/ Неврология

Названа смертельная угроза стресса на работе

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Синдром эмоционального выгорания на рабочем месте грозит серьезными нарушениями здоровья.

Об этом в своей книге "The burnout solution" рассказала психотерапевта Сиобхан Мюррей, передает РИА "Новости".

Она пояснила, что игнорирование эмоционального выгорания может привести к повышению артериального давления, к болезням сердца, к истощению надпочечников, а также к проблемам с пищеварением, депрессии и мыслям о суициде.

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Однако из данного состояния можно выйти, не применяя лекарства.

"В первую очередь, нормализуйте свой сон, так как из-за недостатка сна наш организм не может нормально функционировать, значительно снижаются когнитивные навыки и способность принимать рациональные решения", – посоветовала она.

Специалист отметила, что для выздоровления нужно устранить источник стресса.

"Очень важно понять, что является источником вашего стресса и выгорания. Это может быть связано с работой, тогда следует обратиться за помощью и поддержкой внутри компании или уйти в отпуск, чтобы отдохнуть, восстановить силы и свою эмоциональную и физическую устойчивость", – рассказала она.

Стресс на работе

Стресс на работе

Психотерапевт подчеркнула, что даже 20-минутные прогулки семь дней в неделю улучшат состояние здоровья.

"Расставьте приоритеты в своем расписании, избегайте многозадачности, анализируйте отношения, которые вызывают у вас стресс, создавайте разумные границы на работе", – подытожила она.

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