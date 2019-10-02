Названа серьезная опасность от простого подергивания глаза

Непроизвольное сокращение мышц глаза, то есть миокимия, может говорить о серьезных нарушениях в организме.

Данное нарушение вызывает непроизвольное смыкание век, что влечет за собой сокращение и других мышц лица, передает "АиФ".

Врачи предупреждают, что миокимия может предупреждать о различных неврологических недугах (например, о болезни Паркинсона или блефароспазме), дефиците микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе, аллергии.

Данное тревожное состояние организма может быть следствием использования некоторых лекарств, например, антигистаминных препаратов.

Для лечения данного недуга необходимо посетить офтальмолога. Если же тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, это стоит немедленно обратиться к неврологу.

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