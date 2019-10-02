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/ Неврология

Названа серьезная опасность от простого подергивания глаза

1.3т Читать материал на украинском

Непроизвольное сокращение мышц глаза, то есть миокимия, может говорить о серьезных нарушениях в организме.

Данное нарушение вызывает непроизвольное смыкание век, что влечет за собой сокращение и других мышц лица, передает "АиФ".

Врачи предупреждают, что миокимия может предупреждать о различных неврологических недугах (например, о болезни Паркинсона или блефароспазме), дефиците микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе, аллергии.

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Данное тревожное состояние организма может быть следствием использования некоторых лекарств, например, антигистаминных препаратов.

Для лечения данного недуга необходимо посетить офтальмолога. Если же тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, это стоит немедленно обратиться к неврологу.

Как сообщал OBOZREVATEL, невролог рассказал, что высокие каблуки для женщин вызывает перенагрузку для позвоночника.

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