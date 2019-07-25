Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Неврология

Названа опасность приема снотворных для пожилых людей

328 Читать материал на украинском

Частое использование снотворных может увеличить риск возникновения деменции в будущем.

Исследователи из Университета Калифорнии (США) обнаружили связь между приемом лекарственных препаратов для сна и риском развития когнитивных нарушений, сообщает Medscape Medical News.

Ученые показали, что у пожилых людей, сообщивших о приеме лекарства для сна, вероятности развития деменции в течение 15 лет была на 43% выше по сравнению с их сверстниками, которые никогда или редко "помогали" себе уснуть.

Снотворные таблетки являются одним из наиболее часто назначаемых препаратов в США среди пожилых людей. По оценкам, каждый 5 регулярно принимает снотворное.

Новости
"Мозг тут ни при чем": генетики назвали причину Паркинсона
Прием снотворных увеличивает риск деменции

Прием снотворных увеличивает риск деменции

znaj.ua

"Несмотря на то, что мы не знаем точного механизма, лежащего в основе этой связи, мы надеемся, что это исследование повысит осторожность среди врачей при назначении лекарств для сна людям с высоким риском развития деменции", – говорят авторы.

Как писал MedOboz, ученые из США установили, что у женщин уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера выше, чем у мужчин.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
США
Теги
память лекарства
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины