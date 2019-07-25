Названа опасность приема снотворных для пожилых людей

Частое использование снотворных может увеличить риск возникновения деменции в будущем.

Исследователи из Университета Калифорнии (США) обнаружили связь между приемом лекарственных препаратов для сна и риском развития когнитивных нарушений, сообщает Medscape Medical News.

Ученые показали, что у пожилых людей, сообщивших о приеме лекарства для сна, вероятности развития деменции в течение 15 лет была на 43% выше по сравнению с их сверстниками, которые никогда или редко "помогали" себе уснуть.

Снотворные таблетки являются одним из наиболее часто назначаемых препаратов в США среди пожилых людей. По оценкам, каждый 5 регулярно принимает снотворное.

Прием снотворных увеличивает риск деменции znaj.ua

"Несмотря на то, что мы не знаем точного механизма, лежащего в основе этой связи, мы надеемся, что это исследование повысит осторожность среди врачей при назначении лекарств для сна людям с высоким риском развития деменции", – говорят авторы.

Как писал MedOboz, ученые из США установили, что у женщин уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера выше, чем у мужчин.

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