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/Неврология

Настоящий прорыв: ученые впервые оживили мертвый мозг

1.7тЧитать материал на украинском

Американские ученые создали систему BrainEx, которая способна восстанавливать кровообращение и некоторые функции мозга, который был мертв в течение нескольких часов.

Исследование проводилось на свиньях. Специалисты сымитировали пульсирующий кровоток, который проходит через кровеносные сосуды головного мозга при температуре тела, равной 37 градусам Цельсия, сообщает "Лента.ру".

Однако им не удалось восстановить восприятие и другие высшие нервные процессы.

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В целях эксперимента исследователи умертвили 32 свиньи, предоставленных лаборатории пищевыми предприятиями, и извлекли у них мозг. Органы были помещены в специальные камеры системы спустя четыре часа после смерти.

Вместо крови использовался специальный раствор, который не содержал кровяных клеток и коагулирующих веществ, но переносил кислород с помощью соединения на основе гемоглобина, а также включал широкий спектр лекарственных соединений.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследовательская группа из Тель-Авивского университета во главе с профессором Талем Двиром совершила глобальный прорыв в медицине, сумев напечатать на 3D-принтере живое пульсирующее человеческое сердце.

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Место
США
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Нашли на ком исследования проводить! Мозг хохла оживить невозможно.
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