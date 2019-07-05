Найден способ предотвратить приступы тяжелой болезни

Приступы эпилепсии можно определить до их начала.
Коллектив ученых из России, США, Испании и Германии разработал модель заблаговременного предупреждения начала эпилептических ударов. Научная статья с результатами опубликована в Nature Scientific Reports.
Исследователи установили, что неожиданное и быстрое формирование приступов болезни, вызванное синхронизацией большого количества нейронов, демонстрирует динамику, свойственную экстремальным событиям.
Эпилепсия – заболевание головного мозга хронического характера, проявляющееся в виде повторяющихся судорожных припадков и потери сознания. Спровоцировать его развитие могут травмы черепа, ранее перенесенный инсульт, опухоли головного мозга, инфекции.
Иллюстрация
pixabay.com
Они уверены, что в результате их работа должна привести к появлению способов предотвращения припадков – медикаментозно или с помощью электрической стимуляции мозга.
Ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили причину возникновения рака в человеческом организме. Исследование было направлено на изучение молекул-"архитекторов".
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