Найден способ предотвратить приступы тяжелой болезни

Приступы эпилепсии можно определить до их начала.

Коллектив ученых из России, США, Испании и Германии разработал модель заблаговременного предупреждения начала эпилептических ударов. Научная статья с результатами опубликована в Nature Scientific Reports.

Исследователи установили, что неожиданное и быстрое формирование приступов болезни, вызванное синхронизацией большого количества нейронов, демонстрирует динамику, свойственную экстремальным событиям.

Эпилепсия – заболевание головного мозга хронического характера, проявляющееся в виде повторяющихся судорожных припадков и потери сознания. Спровоцировать его развитие могут травмы черепа, ранее перенесенный инсульт, опухоли головного мозга, инфекции.

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Они уверены, что в результате их работа должна привести к появлению способов предотвращения припадков – медикаментозно или с помощью электрической стимуляции мозга.

Ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили причину возникновения рака в человеческом организме. Исследование было направлено на изучение молекул-"архитекторов".

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