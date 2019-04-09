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/Неврология

Найден способ лечения болезни Альцгеймера

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Ученые обнаружили, что для восстановления мыслительных способностей людей старше 60 лет требуется слабый электрический ток. Считается, что крошечные электрические импульсы синхронизируют их мозговые волны, чтобы мозг мог более эффективно работать.

Найден способ лечения болезни Альцгеймера

Доктор Роберт Рейнхарт из Бостонского университета, который проводил исследование, сказал, что данные результаты важны, потому что они дают нам новое понимание основ работы мозга для улучшения памяти, а также для понимания возрастных изменений в мыслительном органе. Рейнхард говорит, что негативные возрастные изменения не являются неизменными, есть возможность вернуть прежнюю функцию кратковременной памяти, расстройство которой наблюдается при болезни Альцгеймера.

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