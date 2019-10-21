В США нашелся мужчина со зловещей болезнью Джокера: видео

В США Скотт Лотан страдает неврологическим заболеванием, из-за которого у него случаются неконтролируемые приступы смеха.

Как пишет Ladbible, у 47-летнего мужчины диагностировали рассеянный склерозом, при котором у него развился псевдобульбарный синдром. В результате чего он непроизвольно смеется.

Отмечается, что недавно вышел знаковый фильм "Джокер", где главный герой Артур Флек страдает таким же недугом. Лотан отметил, что теперь людям стало проще понимать его болезнь, которая доставляет ему массу неудобств. Его выгоняют из ресторанов официанты, пытаются избить незнакомцы, принимающие его смех на свой счет.

"Это трудно для понимания. Люди просто смотрят на тебя, и ты пытаешься им все объяснить. Но они лишь думают, что наркоман или сумасшедший", – поделился Лотан.

Он также рассказал, как в 2003 году в ДТП потерял невесту и мать. Однако вместо шока и слез он лишь истерически смеялся над телом любимой, когда его допрашивали офицеры полиции.

Скотт Лотан Ladbible

"Мы возвращались с вечеринки по случаю нашей помолвки, и на нас налетел пьяный водитель. Моя невеста умерла на месте, а мама скончалась три дня спустя. И я помню, как смеялся на месте аварии, когда меня допрашивали полицейские", – рассказал мужчина.

При этом Лотан добавил, что не растерял силы духа и продолжил дальше жить. Он женился и обзавелся детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, кардиологи из Немецкого фонда сердца рассказали о предупреждающих сигналах возможного сердечного приступа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram