"Мозг тут ни при чем": генетики назвали причину Паркинсона

Исследования установили, что причина развития болезни Паркинсона находится не в мозге, а в кишечнике.

Группе ученых из медицинской школы университета Джонса Хопкинса (США) удалось отследить путь токсичного белка к мозгу с момента его образования в кишечнике. Результаты работы опубликованы в журнале Neuron.

Специалисты смогли воспроизвести процессы в организме, которые характерны для этого заболевания. Они показали, что возбудитель Паркинсона – альфа-синуклеин – попадает в мозг через блуждающий нерв. Это подтверждает теорию немецкого ученого Хайко Браака, согласно которой белок попадает в мозг из пищеварительного тракта, где распространяется и разрушает нейроны.

Путь попадания токсичного белка в мозг показан на мышах parkinsonsnewstoday.com

В ходе 10-месячного эксперимента выяснилось, что введение синтетических, патологически сформированных фибрилл альфа-синуклеина в мышцы кишечника мышей приводило к появлению первых симптомов.

Спустя один месяц протеин "добирался" до мозга, а еще через два – проникал не только в ту часть мозга, которую поражает болезнь, но и в другие области, такие как миндалина, гипоталамус и префронтальная кора.

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Причина болезни Паркинсона находится в кишечнике pixabay.com

Как писал MedOboz, ученые обнаружили ранние признаки болезни Паркинсона, которые проявляются еще за 15-20 лет до появления первых симптомов заболевания.

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