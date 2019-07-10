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/ Неврология

"Серьезное заболевание!" Врач предупредил Меркель из-за нового приступа

4.3т Читать материал на украинском

Приступ дрожи, который в третий раз за месяц испытала канцлер Германии Ангела Меркель, может быть предвестником серьезного заболевания.

"Это может быть предвестником какого-то более серьезного дисбаланса, потому что это похоже на малые припадки", – сказал MedOboz врач-невропатолог Виктор Мацышин.

Комментируя приступы дрожи Меркель, зафиксированные на видео (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца публикации), он заметил: "Конечно, это сбой в работе нервной системы. Вопрос только в том, это органические изменения или функциональные".

Ангела Меркель, Антти Ринне

Ангела Меркель, Антти Ринне

Врач пояснил: "Функциональные сбои часто связаны с повышенным уровнем усталости, со стрессом и тому подобным, а органические – это когда есть изменения в самой морфологической структуре".

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По его словам, так "может проявляться интоксикация, дегидратация, то есть обезвоживание, которое может приводить к отеку мозга – за счет этого возникают такие состояния". "Когда в организме не хватает жидкости, это может приводить к накоплению эндотоксинов. Эндотоксины могут иметь нейротропную активность, то есть больше влиять на нервную систему и за счет этого провоцировать повышенную судорожную возбудимость", – пояснил медик.

Он подчеркнул: госпоже Меркель необходимо пройти серьезное обследование, чтобы "разобраться в причинах" и выяснить: "требуются ли серьезные меры или будет достаточно нормализации режима питания, режима отдыха, физической активности".

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 10 июля, Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи. Это произошло во время встречи с премьер-министром Финляндии.

18 июня ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Врач предположила, что судороги, которые Меркель испытала во время встречи с Зеленским, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

Второй приступ у нее произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Виктор Мацышин Ангела Меркель
Место
Германия
Тег
здоровье
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