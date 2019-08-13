Глаз болит, а офтальмолог ничего не находит. Следующий этап – невролог!

Глазная боль может быть проявлением головной.

Мигрень – умеренная/сильная пульсирующая боль, часто на одной стороне головы. Возможны тошнота, рвота, слабость, чувствительность к свету/звуку. Мигрень может вызывать боль в глазу/орбите, может начинаться со зрительной ауры (рябь, мигающие огни/линии). Бывает ацефалгическая мигрень (аура без головной боли).

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Автономные тригеминальные цефалгии – первичные односторонние головные боли, распространяющиеся по ветвям тройничного нерва (чаще вдоль глазной ветви) и сопровождающиеся вегетативными симптомами на стороне поражения:

опущение/отёк века;

сужение зрачка;

насморк/заложенность носа;

покраснение глаза;

потливость лица.

Эта группа включает в себя несколько вариантов головной боли, отличающихся по длительности, выраженности и частоте атак:

постоянная гемикрания - постоянная длительная >3 месяцев боль с периодическими обострениями;

кластерная головная боль – изнурительная боль в глазу или за глазом длительностью от 15 до 45 минут (max – 3 час) с длительными периодами спокойствия (часто ночная);

пароксизмальная гемикрания – кратковременные (2-30 минут – max 2 часа) сильные приступы боли, которые обычно повторяются несколько раз в день (до 40 раз);

кратковременные (от 1 с до 10 минут) односторонние приступы невралгической головной боли с покраснением конъюнктивы и/или слёзотечением – острые простреливающие боли в глаз, заглазничное пространство, висок, возникающие с частотой не менее 1 раза в день (обычно до 30 атак) в течение более половины времени, пока длится расстройство.

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Глаза не являются источником боли, но во всех этих случаях глазная боль может быть ведущим симптомом. Лечение зависит от диагноза. Без невролога тут никак не справится!

Неврологический осмотр исключит причины лицевой боли, иррадиирующей в глаза (дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, невралгия тройничного нерва и др) и другие более серьёзные патологии.

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