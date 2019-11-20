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/ Неврология

Люди, инсульт может убить! Обращайтесь только к врачам

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- А там же было написано, что это помогает (удивленно)!

- На заборах и не такое пишут.

Да, вы все правильно поняли, сегодня будем говорить о мусоре, правда, об информационном. В интернете можно найти все, чего душенька пожелает. Там есть полезная информация, важная, развлекательная, а еще есть убийственная. Да, убийственная, ее можно сравнить, например, с разлитой нефтью в океане или захоронениями радиоактивных отходов! Она токсична и высосана из пальца каким-то дебилом, но подана просто, легко и доступно. Именно эта подача в виде простого решения наболевшей или пугающей проблемы и является наживкой для обычного человека. Такая информация отравляет мозг и может причинить человеку вред, вплоть до смерти! Многие видели фотографии бедных животных и птиц, которые попали в нефтяное пятно. Также выглядят и люди, попавшие в лапы моральных уродов, множащих текстики о том, как вылечить рак, вернуть потенцию, нормализовать давление и т. д.

Очередной высер касается первой помощи при инсульте. Китайский, бл*дь, профессор предлагает прокалывать пальцы на руках, а если не отпускает, то и мочку уха. Господи, профессор, голову себе проколи!

Не читайте подобный шлак, где нет ни реального автора, ни ссылок на научную публикацию. И тем более не пытайтесь применять эти советы в жизни. Представьте, что с вашим близким человеком может случиться инсульт, а ему вместо оказания первой медицинской помощи, начинают прокалывать почки пальцев и мочки ушей. В это время мозг будет страдать от смертельно опасного нарушения кровообращения и первые драгоценные минуты будут истекать. Результат предсказуем: человека с проколотыми пальцами без квалифицированой помощи ожидает паралич или смерть, и для многих большой вопрос, что из этого лучше.

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Квалифицированная помощь согласно медицинских протоколов – это дело медиков, но каждый из нас должен уметь распознать первые признаки инсульта и при их выявлении действовать – вызывать скорую помощь!

Запомните первые симптомы инсульта:

  • речь – внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос;

  • глаза – внезапная потеря зрения или четкости;

  • головокружение – потеря равновесия;

  • лицо – появление ассиметрии на лице при разговоре;

  • конечности – внезапная слабость или онемение.

Читая интернет в поисках медицинской информации, не забывайте придирчиво фильтровать написанное и будьте готовы к тому, что можете наткнуться на навозную кучу. Запомните одну истину: если бы рак лечился вытяжкой коровьих лепёшек, его бы давным давно вылечили. Не ведитесь на простые "решения" серьезных проблем.

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
мошенники
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