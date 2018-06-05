"Лечиться не нужно": у Супрун развенчали слухи о распространенном заболевании

Людей с подозрением на инсульт нужно срочно госпитализировать, и ни в коем случае не ждать, пока симптомы пройдут сами.
Если у человека внезапно изменилась речь, перекосило лицо или начали отказывать руки и ноги на одной половине тела, стоит немедленно позвонить в "103", написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
В скорой помощи нужно настаивать на том, чтобы больного привезли обследоваться в клинику, где есть компьютерная томография или МРТ.
Также Супрун и врач-невролог Юрий Фомин опровергли самые распространенные мифы об инсульте.
Миф 1. "При инсульте нужен покой, а человека нельзя перевозить из дома в больницу или из клиники в клинику".
Очень редко происходят ситуации, когда перевозка в авто скорой помощи может ухудшить состояние больного с инсультом. Это может быть при коме, кровотечении, давлении ниже 80 мм ртутного столбика.
Обычно пациента нужно срочно поместить в больницу, а если в ней нет нужных ресурсов (томографа, специалистов, современной лаборатории), то его нужно перевезти в другую клинику.
Миф 2. "Если миновали симптомы инсульта, то дальше лечиться не нужно".
Всем пережившим эту болезнь нужны консультации неврологов и обследования, которое выяснит ее причину и назначит профилактику. Только таким образом можно уменьшить на 50-80% риск повторного инсульта.
Миф 3. "Во время лечения нужно ставить много капельниц".
В большинстве случаев это имеет смысл в первые 1-2 дня от начала заболевания. А вот большинство лекарств для капельниц (для "защиты", для "восстановления мозга", нейропротекторы, "препараты для сосудов", антиоксиданты) не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта.
Миф 4. "Лечение этого заболевания состоит из острого периода, когда больному нельзя садиться и становиться на ноги, и дальнейшей реабилитации ― через пару недель или даже месяцев".
На самом деле при остром инсульте реабилитация должна начаться через 2-3 дня после поступления в медучреждение. Чем позже она начнется, тем меньшей будет ее польза.
Миф 5. "Время лечит. Нарушения после инсульта постепенно исчезнут сами по себе".
Мозг способен самовосстанавливаться и уменьшать нарушения только первых 2-3 недели, и то не у каждого пациента. Чтобы возобновить нарушенные функции, нужно пройти реабилитацию, заниматься с физтерапевтом, эрготерапевтом и логопедом.
Массаж, ванны, электростимуляция поврежденных конеченостей, пчелы, пиявки и капельницы с нейропротекторами не рекомендуются к использованию.
Миф 6. "Инсульт возникает из-за стрессов, и с этим ничего нельзя сделать".
Среди факторов риска этого заболевания: преклонный возраст, плохой способ жизни, медицинские проблемы, курение, злоупотребление алкоголем, малая физактивность и ожирение.
Также в зоне риска люди с повышенным кровяным давлением, сахарным диабетом, высоким холестерином и мерцательной аритмией.
Медицина может определить факторы риска и рассчитать вероятность инсульта на ближайшие 5-10 лет. С такими знаниями можно дать совет пациентам и уменьшить риск болезни на 50-80%.
Миф 7. "Чтобы избежать инсульта, нужно 1-2 раза в год ложиться в больницу "прокапаться" или почистить сосуды".
"Прокапывание" не имеет никаких научно подтвержденных плюсов в профилактике инсульта и его не рекомендуют во многих развитых странах.
Как писал OBOZREVATEL, заместитель Супрун возмутил своим заявлением о больных раком.
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