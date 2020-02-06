Когда еще можно помочь: врач назвала первые признаки инсульта

Инсульт, который еще называют мозговым ударом – это нарушение мозгового кровообращения, возникающее при разрыве, закупорке или спазме сосудов. В результате таких состояний пораженная часть головного мозга может оставаться жизнеспособной очень недолго, поэтому такое состояние требует быстрой реакции.

"Спутниками инсульта являются резкие головные боли без видимых причин, помутнение сознания, временная потеря речи, сильное головокружение или нарушение координации и равновесия, – рассказала MedOboz семейный врач Наталья Деменко. – Опасность состоит в том, что эти симптомы могут быть непродолжительными, и попросту быть списанными на типичное недомогание, как, например, при переутомлении или стрессе, хотя на самом деле тут счет уже идет на считанные часы или даже минуты".

При инсульте улыбка будет кривой, а речь - сбивчивой АиФ

Чтобы понять, что ваша жизнь в опасности, пройдите простой тест.

Улыбнитесь. В случае инсульта нормально сделать это не получится – улыбка будет "кривой". По причине того, что в таком состоянии часть лица становится неконтролируемой, уголок рта будет опущен вниз.

Покажите язык. Из-за того, что часть головного мозга при кровоизлиянии или прохождении тромба остается без подпитки, некоторые функции организма начинают давать сбои. В частности, язык начнет "коробить" и уводить на одну сторону.

Поговорите. Речь человека на начальной стадии инсульта становится "пьяной" - невнятной и затрудненной.

Поднимите руки. При инсульте симметрично поднять руки не получится – с пораженной стороны рука будет располагаться ниже, даже если приложить усилия, чтобы ее поднять.

Если все или часть из вышеперечисленного подтвердилось, немедленно вызывайте скорую. "Помните, что у медиков есть не более двух часов (часто – гораздо меньше), чтобы успеть спасти пациента с инсультом. Потому оттягивание времени чревато инвалидностью или летальным исходом", – напомнила врач.

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