Как предотвратить болезнь Альцгеймера и при чем здесь званые ужины: исследование

Цель исследования, проведенного неврологами из Университета Альберты, состояла в том, чтобы определить факторы, которые могут влиять на риск развития болезни Альцгеймера, а также найти способы защиты от возрастных изменений памяти.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Journal of Alzheimer's Disease, сообщает Еurekalert.org.

Ухудшение памяти – первые признаки когнитивных и нейродегенеративных заболеваний, к которым относится и болезнь Альцгеймера. Усилия ученых, направленные на предотвращение или отстрочку развития подобных болезней, имеют решающее значение для разработки мероприятий против снижения памяти.

Исследователи показали, люди со здоровой памятью в возрасте 55-75 лет в большинстве были женского пола, образованными и принимали активное участие в общественных мероприятиях, таких как проведение ужина. Важным является и участие в образовательном процессе, например, в освоении компьютера или изучении иностранного языка. У людей старше 75 лет здоровая память была связана с более низкой частотой сердечных сокращений, большей активностью самообслуживания и живыми спутниками жизни, у них наблюдалось меньше депрессивных симптомов. Напротив, люди со сниженной памятью были менее активны в социальной деятельности, познавательных мероприятиях, меньше занимались самообслуживанием.

Эти факторы риска могут быть использованы для стимулирования здорового старения памяти, а также для предотвращения или замедления ее ухудшения.

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