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/ Неврология

Как быстро избавиться от головной боли: советы врача

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Головная боль в межсезонье отнюдь не редкость, и справляться с ней лекарствами не всегда с руки.

"У метеозависимых пациентов, особенно у тех, кто много сидит (за рулем, в офисе и т.д.) при переменах погоды голова болит практически ежедневно. Потому обезболивающие тут не вариант – одно лечим, другое калечим, - говорит семейный врач Мария Горелая. – Такие препараты вызывают привыкание и негативно сказываются на почках, печени, желудке и кишечнике. Так что, если вы все еще не настроились на консультацию врача, чтоб решить проблему кардинально, стоит научиться бороться с ней безмедикаментозными средствами".

MedOboz узнал, как можно снять головную боль без лекарств.

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Аиф

Пейте чай

Пока не пройдет острый период, откажитесь от кофе – этот напиток стимулирует нервную систему, от чего голова может болеть чаще и сильнее.

Вместо этого в течение дня, и особенно когда беспокоит боль, пейте горячий сладкий чай – он снимает спазм сосудов, разжижает кровь, улучшает кровоток, за счет чего плохое самочувствие отступает.

Отличный вариант напитка - зеленый чай с имбирем или черный с лимоном. Они к тому же полны витаминов и полезных микроэлементов, которые не будут лишними в этот сложный для организма период.

Делайте самомассаж

Ощутив приближение головной боли, уделите пару минут массажу. Он помогает снять мышечный спазм и не дает боли разгуляться.

Итак, сядьте покомфортнее, поместите пальцы на виски и надавливающим движением промассируйте голову, сводя пальцы на темени (сделайте 15 таких движений). Дальше в течение 30 секунд круговыми движениями помассируйте сами виски. Затем давящими касаниями пальцев массируйте область вдоль линии роста волос на затылке – 1-2 минуты.

Примите горячий душ

Если есть возможность, отправляйтесь в душ. Выберите горячий, максимально терпимый для вас режим воды, и постойте под потоком (с головой) порядка 2-3 минут, чтобы было заметно, как распарилась кожа. Такая процедура помогает расширить сосуды и улучшить кровообращение, что избавит от плохого самочувствия.

После душа лучше прилечь на 10-15 минут и полностью расслабиться.

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Съешьте то, чего вам хочется

Или выпейте. Часто бывает, что организм сам подсказывает, что ему нужно, чтобы "попустило", ведь вероятно, головная боль является еще и неким "капризом" - признаком падения уровня необходимого ему вещества. Где его взять, вы знаете "подсознательно". Так, например, если при появлении боли вам захотелось шоколада, груши, яблока, яичницу или что-то другое, уважьте себя – вам наверняка станет намного легче.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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