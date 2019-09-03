Помните булгаковского Понтия Пилата – всё хорошо было у человека, за исключением небольшой мелочи, но которая просто не давала жить и смотреть на мир без боли... Та самая гемикрания, или мигрень.
Приступы её внезапны и мучительны, пульсирующая боль охватывает обычно одну половину головы и длится от 2 до 72 (помогите, о боги!) часов. Кто-то узнал себя?
Действительно, сегодня с мигренью знакома большая половина человечества. Классики описывали её ещё с прадавних времён. С ней пытались бороться ведущие медики Древнего мира – Гиппократ, Цельс, Авиценна – всяк по-своему, разумеется.
Сегодняшняя медицина неплохо изучила данное заболевание, но панацеи от него так и нет. Многих преследуют не только мучительные спазмы, но также тошнота, рвота, непереносимость громких звуков и яркого света.
Среди причин мигрени есть как чистая физиология:
гормональные нарушения;
диетические эксперименты (голодание, гипогликемия);
травматические (родовая травма, послеоперационное состояние, падение на копчик и пр.);
так и психосоматика:
стресс;
нарушение сна;
чрезмерная возбудимость;
беспокойство.
К кому бежать за помощью – то ли к терапевту, то ли к психиатру – непонятно. Вы не прогадаете, если обратитесь к остеопату – конечно, не Иешуа, но облегчить страдания может.
Специалисты, обладающие высокой чувствительностью к внутренним вибрациям организма, с большой долей вероятности устанавливают первопричину недуга. После остеопатического вмешательства активизируются обменные процессы, циркуляция жидкостей в организме, в том числе и в голове.
Иллюстрация
Помимо этого:
происходит освобождение крестца и копчика;
нормализуется дыхание за счёт уравновешивания диафрагм;
возобновляется нормальное движение внутренних органов;
оптимизируется работа краниосакральной системы.
Вы получите долгожданное облегчение, а при поддержании здорового образа жизни в дальнейшем приступы мигрени можно минимизировать или вовсе свести на нет.
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