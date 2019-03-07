Это не лечится: Супрун раскрыла мифы об известном заболевании

В мире нет лекарств или специальных методик лечения деменции, однако возрастные изменения в мозге можно приостановить.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, подчеркнув, что причин деменции может быть довольно много.

"К деменции более склонны женщины, курильщики, люди с недостаточной и избыточной массой, физически и социально активны. Дополнительными факторами риска являются диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушение дыхания во сне и перенесенный инсульт", — рассказала она.

По словам Супрун, данный процесс можно замедлить благодаря корректировке образа жизни. В первую очередь она советует делать упор на физическую активность.

"Физические упражнения - действенны. Заниматься следует два раза в неделю по 40 минут и интенсивно, делать силовые упражнения, упражнения на баланс и выносливость. Так, от физкультуры никуда не деться даже на пенсии", — подчеркнула она.

Также Супрун посоветовала в целом перейти на здоровый образ жизни: отказаться от курения и употреблять более полезную пищу.

"Уменьшите потребление животных жиров и красного мяса, и увеличьте долю овощей, корнеплодов, чечевицы и рыбы в рационе. Это поможет держать баланс холестерина в норме", — отметила чиновница.

По ее словам, положительно скажутся на человеке также увлечение музыкой, видеоиграми и разгадывания судоку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала украинцам, как правильно пить алкоголь.

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