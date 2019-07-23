Свежий консенсус экспертов Глобального совета по здоровью мозга о пищевых добавках с витаминами, минералами, омега-3 жирными кислотами, травами (гинкго и т. д.) и всем другим в статусе " биодобавки ":

в их пользу верят 81% американцев в возрасте 50+ и каждый четвертый их принимает;

по данным научного анализа исследований по эффективности, НИ ОДНА ДОБАВКА не влияет на сохранение или улучшение памяти, предупреждение деменции и другие составляющие "здоровья мозга" после 50 лет, то есть, НИ НА ЧТО;

витамины и минералы в избыточных дозах могут вредить здоровью, а отдельные ингредиенты, включая растительные, взаимодействуют с лекарствами и влияют на их действие. Это касается, в частности, антикоагулянтов и химиотерапии;

правительственные организации США НЕ уполномоченны контролировать качество ингредиентов добавок, их дозы, совпадение указанных на упаковке и реальных доз, а также безопасность. То есть, даже в США надлежащий контроль отсутствует;

единственный путь – это здоровое сбалансированное питание, в частности, средиземноморская и DASH диеты с ограничением жира, красного мяса и соли, обогащенные свежими овощами и фруктами и жирной морской рыбой. НИКАКИЕ пищевые добавки его НЕ заменяют;

при значительном ухудшении памяти стоит обратиться к врачу, который может назначить оценку уровней витамина В12 и фолиевой кислоты в крови.

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Итак, вместо "биодобавок" покупайте рыбу, овощи и фрукты, напрягайте и развлекайте мозг! Тогда он точно дольше прослужит.

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