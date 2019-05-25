Возможная дочь президента России Катерина Тихонова стала кандидатом физико-математических наук, защитив диссертацию о тошноте.

Об этом сообщает "Настоящее время".

В исследовании речь идет о том, как предотвратить укачивание путем обмана вестибулярного аппарата человека. На самом деле методология GVS (гальванической вестибулярной стимуляции) не является открытием, однако Тихонова разработала специфический алгоритм, который определяет, как конкретно нужно подавать разряды тока на прикрепленные к голове человека электроды.

Как отмечает источник, после заключительного слова соискателя кто-то из зала выкрикнул, что эта "талантливая работа опережает науку на 100 лет".

Ранее сообщалось, что ВМС России оснащает свои морские корабли опасным оружием, способным вызвать у потенциального противника галлюцинации и тошноту.

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