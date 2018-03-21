Чудо в Австралии: мужчина воскрес после отключения от аппаратов

Чудеса с тяжелобольными случаются, но, увы, достаточно редко. Однако каждый такой случай вселяет надежду на лучшее.

Так, 35-летний австралиец Бью Шортис, пролежавший в коме под аппаратами искусственного жизнеобеспечения 26 дней, выжил, когда его родные потеряли всякую надежду, передает 9news.

Как известно, отец троих детей вернулся к жизни после того, как семья дала согласие на отключение его от "аппарата жизни". И это спустя два дня после того, как его жизнедеятельность предоставили воле судьбы.

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Медики отмечают, что, придя в себя, Шортис не понимал, где он находится, и пытался сбежать домой, потому его пришлось привязывать в кровати.

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Сообщается, что мужчина впал в кому из-за тяжелой травмы, полученной в ноябре во время жестокой драки. Так, у него был разбит череп, поврежден головной мозг, а также имелись многочисленные переломы позвоночника.

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Врачи отмечают, что после этого внезапного воскрешения мужчине понадобится еще много времени на реабилитацию. Однако с его жизнелюбием и силой духа он наверняка вернется к нормальной жизни.

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